El MinCIT logra siete nominaciones en los Premios India Catalina

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fue nominado a los Premios India Catalina con dos de sus principales estrategias de promoción turística: ‘Colombiar 4 Generaciones’ y la campaña de promoción turística “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”.

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Estas nominaciones consolidan el alcance de las iniciativas del Gobierno del Progreso para posicionar a Colombia en mercados nacionales e internacionales, como un destino turístico de alto valor, diverso y auténtico a través de contenidos que conectan con las audiencias desde lo cultural, lo humano y lo territorial.

“Celebramos que nuestras estrategias de promoción se posicionen en estos escenarios tan importantes para el país, porque reflejan el poder de contar historias que conectan con la gente y que muestran la grandeza de nuestro país. Desde el Gobierno del Progreso seguimos impulsando el turismo como una herramienta de desarrollo, identidad y oportunidades para todos los territorios de El País de la Belleza”, destacó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

En total, el MinCIT recibió siete nominaciones. La campaña “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”, realizada a través de Tornus Agency, fue nominada en las categorías de Mejor contenido audiovisual de marca (branded content), Mejor director de fotografía de no ficción y Mejor edición de no ficción. Estas dos últimas para Felipe Prieto, Ángel Ruiz y Maicon Martelo.

La ministra Morales agregó que la campaña “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza” ha sido presentada en escenarios internacionales como FITUR y en espacios nacionales ante autoridades locales, gremios y demás actores del sector del turismo, como parte de la estrategia para posicionar a Colombia como un destino de alto valor, destacando su diversidad, su riqueza cultural y la belleza de sus territorios.

Por su parte, ‘Colombiar 4 Generaciones’ obtuvo cuatro nominaciones: Mejor musicalización de no ficción para Leonardo Delgado y Oliver Camargo; Mejor presentador(a) de variedades y Presentador favorito del público para Mario Espitia, y Producción de variedades favorito del público.

Esta iniciativa transmedia, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Fontur y Canal Trece, ha logrado conectar a millones de colombianos con la riqueza del país, superando los ocho millones de espectadores en televisión abierta y alcanzando millones de visualizaciones en plataformas digitales.

Además, a través de la televisión pública, Colombiar ha ampliado significativamente su alcance, llegando a audiencias en todo el país mediante los canales públicos regionales y trascendiendo fronteras a través de la Red TAL, lo que ha permitido que la diversidad y la belleza de Colombia también se proyecten en la televisión pública de América Latina.

Con estas nominaciones, el MinCIT reafirma su compromiso con la promoción del turismo como motor de desarrollo, apostándole a contenidos innovadores que fortalecen el posicionamiento de Colombia en el país y ante el mundo.