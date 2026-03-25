DIMAR reporta dos incidentes con motonaves en Rodadero Sur por fuerte oleaje
Según la entidad lo ocurrido en playas de Santa Marta no dejó heridos ni víctimas.
Santa Marta
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, se pronunció con respecto a los dos incidentes ocurridos en las playas del Rodadero Sur que involucraron motonaves menores, sin que se registraran afectaciones a la integridad y la vida humana.
Según lo informado por la DIMAR, el primer incidente correspondió a la motonave “La Gordy”, que debido a las condiciones de alto oleaje en la zona, presentó ingreso de agua por la popa, ocasionando su hundimiento cuando se encontraba fondeada, sin tripulación ni pasajeros a bordo.
El segundo incidente involucró a la motonave “Cigala II”, la cual producto del fuerte oleaje en la zona se precipitó a tierra y tocó fondo, momentos en que se encontraba en maniobra de descargue del tráiler en la orilla.
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Asimismo, se refirió a que, en ambos casos, las motonaves no tenían pasajeros a bordo, ni se encontraban en operación ni en tránsito, en el momento de los hechos. Una vez las embarcaciones fueron recuperadas por sus propietarios, el personal de la Capitanía de Puerto procedió a realizar la verificación de las motonaves en sitio, las cuales no presentaron daños ni afectaciones a personas.
Gissell Campo
Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...