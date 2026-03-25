DIMAR reporta dos incidentes con motonaves en Rodadero Sur por fuerte oleaje

Santa Marta

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, se pronunció con respecto a los dos incidentes ocurridos en las playas del Rodadero Sur que involucraron motonaves menores, sin que se registraran afectaciones a la integridad y la vida humana.

Según lo informado por la DIMAR, el primer incidente correspondió a la motonave “La Gordy”, que debido a las condiciones de alto oleaje en la zona, presentó ingreso de agua por la popa, ocasionando su hundimiento cuando se encontraba fondeada, sin tripulación ni pasajeros a bordo.

El segundo incidente involucró a la motonave “Cigala II”, la cual producto del fuerte oleaje en la zona se precipitó a tierra y tocó fondo, momentos en que se encontraba en maniobra de descargue del tráiler en la orilla.

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Asimismo, se refirió a que, en ambos casos, las motonaves no tenían pasajeros a bordo, ni se encontraban en operación ni en tránsito, en el momento de los hechos. Una vez las embarcaciones fueron recuperadas por sus propietarios, el personal de la Capitanía de Puerto procedió a realizar la verificación de las motonaves en sitio, las cuales no presentaron daños ni afectaciones a personas.