Del 26 al 29 de agosto se realizará el Gofest 2026: tendrá más de 10.000 citas de negocios

Este miércoles, 25 de marzo, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) lanzó la edición 2026 de Gofest, un festival de emprendimiento e innovación que llega a su novena edición y que se consolida como uno de los encuentros más relevantes del sector en toda la región.

Este año, el Gofest se realizará del 26 al 29 de agosto en Ágora Bogotá - Centro de Convenciones. En esta cita se hará una rueda de negocios en la que se esperan más de 10.000 reuniones entre diferentes actores del ecosistema de LATAM, como ángeles inversionistas, fondos de inversión, entre otros.

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Este año Gofest también contará con entidades de gran relevancia como ProColombia, Invest In Bogotá, Platzi, Endeavor, ANDI del futuro, Rockstart, Colcapital, Starter Company, Mente X, Family Office Network y la Cámara de Comercio de Cali.

“Este año vamos a ratificar nuestro estatus consolidándonos como un escenario imperdible que conecta el talento, el capital y las empresas para acelerar un crecimiento tangible a escala regional y agregando valor a todas nuestras audiencias ubicando al emprendedor en el centro de la discusión”, dijo Ovidio Claros Polanco, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.

En su primera edición Gofest albergó a 10.857 asistentes a los diferentes espacios del evento. En 2025 se registraron 41.147 asistencias. El año pasado Gofest contó con más de 290 estands con emprendimientos, 300 speakers y más de 300 inversionistas. Participaron, además, 2.300 startups y asistieron al Festival personas de 51 distintas nacionalidades.

“En 2026 ampliaremos nuestra red de entidades participantes, con quienes compartimos el propósito de trabajar todos los días por el desarrollo del ecosistema emprendedor del país; realizaremos la rueda de negocios más grande del ecosistema a nivel LATAM; y renovamos nuestra marca dándole una imagen más global”, agregó Polanco.