Concejo de Cartagena evaluó informes de gestión de Valorización, Edurbe y el DATT

La sesión del Concejo Distrital inició con la presentación del informe de gestión de la Oficina de Valorización, a cargo de su director, Rafael Morales, quien expuso avances administrativos, financieros y operativos. Se destacó el fortalecimiento institucional mediante la organización interna, la optimización de procesos y la mejora en la atención a la ciudadanía.

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En materia de resultados, se evidenció el cumplimiento de metas presupuestales y la ejecución de proyectos estratégicos para la ciudad. Uno de los aspectos más relevantes fue la implementación de la gratuidad en la expedición del certificado de paz y salvo, medida que permitió atender más de 19.333 solicitudes y generar un ahorro superior a $398 millones para los ciudadanos. Asimismo, se reportó un avance cercano al 60 % en el proyecto de protección costera, uno de los más importantes dentro del presupuesto de la entidad.

El informe también incluyó acciones relacionadas con estudios, diagnósticos y planificación de obras estratégicas, especialmente en lo referente al sistema de drenajes pluviales, con el objetivo de mitigar problemáticas como las inundaciones en distintos sectores de Cartagena.

Durante las intervenciones, el concejal Johan Correa reconoció el cumplimiento institucional, pero señaló la necesidad de medir con mayor claridad el impacto social de las acciones ejecutadas. En la misma línea, el concejal Armando Córdoba enfatizó la importancia de priorizar el Plan Maestro de Drenajes Pluviales, dado su impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Por su parte, el concejal Lewis Montero expresó preocupación por la disminución del presupuesto de la dependencia, mientras que la concejal Luz Marina Paria solicitó mayor equidad en la distribución de los recursos destinados a proyectos de drenaje.

En un segundo momento, el gerente de EDURBE, Alfonso Nieves Guerrero, presentó su informe de gestión, resaltando su modelo de operación basado en contratos y convenios interadministrativos. Se destacaron intervenciones en canales pluviales, mantenimiento de infraestructura urbana y el desarrollo de estudios y diseños para soluciones de drenaje en la ciudad y sus corregimientos.

Entre los principales hallazgos, se identificaron 17 puntos críticos en materia de drenaje pluvial, varios de ellos con acciones populares en curso. Se destacó el proyecto de solución para El Laguito, actualmente en proceso de licitación. Asimismo, se explicó que algunos contratos han extendido su ejecución hasta 2026 debido a ajustes en vigencias y reinicios contractuales.

No obstante, durante el debate, el concejal Johan Correa señaló inconsistencias en el informe, especialmente en los cortes de fechas, lo que dificulta su análisis. A su vez, la concejal Luz Marina Paria solicitó mayor claridad sobre actividades específicas como la limpieza de canales, el mantenimiento de escenarios y los detalles contractuales con entidades como el EPA. Frente a estos cuestionamientos, EDURBE se comprometió a revisar, ajustar y ampliar la información presentada.

Finalmente, el director del DATT, José Ricaurte, presentó el informe de gestión 2025, destacando avances en modernización de servicios, recaudo y operatividad. Entre los datos más relevantes se encuentran más de 298.000 comparendos prescritos como parte del saneamiento de cartera, un recaudo superior a $11.585 millones, la emisión de 1.936 títulos judiciales y la realización de más de 800 operativos de control en las vías.

Asimismo, se resaltó la implementación de herramientas digitales como Digiturnos, chatbot y servicios virtuales, así como intervenciones en señalización, semaforización y seguridad vial. El informe reportó una ejecución presupuestal del 93,82 %, reflejando una alta capacidad de inversión.

Durante las intervenciones, el concejal David Caballero cuestionó la efectividad de los operativos frente a la realidad de la ciudad, especialmente en temas como el mal parqueo y el uso del casco.

Por su parte, el concejal Johan Correa planteó dudas sobre el impacto real en la movilidad, señalando que no se evidencian mejoras concretas en los tiempos de desplazamiento.

La concejal Luz Marina Paria advirtió que, aunque hubo una leve reducción en las muertes por siniestros viales, aumentó el número de lesionados, cuestionando la efectividad de la inversión en educación vial. Finalmente, el concejal Carlos Barrios destacó avances en la organización institucional y el manejo financiero del DATT, aunque reconoció que persisten retos importantes.