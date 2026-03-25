Chats revelan conversaciones tras denuncia por presunto abuso sexual contra jugador de Nacional

Una joven de 19 años interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra Nicolás Rodríguez, jugador de Atlético Nacional, por presunto abuso sexual.

Según el testimonio entregado por la joven a las autoridades, un amigo del deportista la contactó por Instagram para invitarla a una discoteca, salida que ella aceptó.

Luego de pasar la noche en el establecimiento y tras haber consumido alcohol, decidieron trasladarse al apartamento de Rodríguez, ubicado en Rionegro, Antioquia.

Aunque en un principio le habrían dicho que iban a recoger a otras amigas, ella resultó siendo la única mujer en la residencia.

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Fue estando en ese lugar que, de acuerdo a su testimonio, se empezó a sentir mareada, somnolienta y con la vista nublada, momento en el cual habrían sucedido los hechos.

La joven expresa que aunque en varias oportunidades comunicó no estar de acuerdo con la situación, no tenía control sobre su cuerpo y tampoco capacidad para reaccionar.

Un adicional bastante delicado dentro de la situación es que, según reveló la mujer, el presunto abuso habría sido cometido no solo por el futbolista, sino por un amigo de él. Cuando logró salir del lugar se comunicó con su mejor amiga, su madre y fue llevada a un centro médico.

Conversaciones reveladoras

Unos chats, utilizados como material probatorio dentro de la investigación que se está llevando a cabo por “acceso carnal o acto sexual en persona en incapacidad de resistir”, dejarían en evidencia que previo a los hechos, Rodríguez le propuso a la joven tener un encuentro con él y con otro joven al mismo tiempo, a lo que ella responde con una negativa.

Chats suministrados por la defensa de la denunciante. Ampliar Chats suministrados por la defensa de la denunciante. Cerrar

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Asimismo, otro amigo de Nicolás la habría contactado para preguntarle por lo sucedido buscando conocer su versión para: “subsanar las cosas, no quiero que se vaya a escalar”, se lee en la conversación.

“No me confundí”, responde la mujer al sujeto, quien le contó que el futbolista había asegurado que ella estaba muy tomada, por lo que había decidido retirarse y dejarla allí, momento en el que supuestamente habría entrado el otro implicado.