Capturado sujeto con 132 paquetes de marihuana y dos armas de fuego en el barrio El Campestre

La Policía Nacional en Cartagena lidera una ofensiva contra el tráfico local de sustancias estupefacientes, donde se logra la captura de un presunto distribuidor de estupefacientes en el sur de la ciudad.

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Las patrullas de vigilancia, mientras adelantaban actividades de control en el barrio El Campestre, recibieron una llamada sobre un conflicto con uno de los inquilinos de un edificio en el sector.

Atendiendo el motivo de Policía, los uniformados se desplazaron al lugar y, a pocos metros del apartamento, observaron a un sujeto que salía con una maleta en la mano. Al notar la presencia policial, adoptó una actitud nerviosa y huyó hacia el interior del inmueble. Al ingresar para verificar la situación, los policías observaron cajas que contenían varios paquetes de marihuana. Asimismo, al interior de la maleta fueron encontrados otros paquetes prensados de esta sustancia.

En total, fueron incautados 132 paquetes prensados de marihuana, con un peso aproximado de 70 kilos, valorado en más de 60 millones de pesos.

Durante el procedimiento, también fueron incautadas dos armas de fuego sin ninguna documentación que acreditara su legalidad, cartuchos de diferentes calibres y celulares.

Ante estos hechos, los uniformados procedieron a la captura de “El Polo”, de 28 años, quien fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

Con esta incautación se evita la comercialización de más de 80 mil dosis de sustancias estupefacientes en la ciudad.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 1.012 personas por tráfico de estupefacientes y se han incautado más de 485 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca, cocaína y droga sintética.

“Continuamos adelantando acciones firmes contra estas estructuras multicrimen, que se disputan el control del tráfico local de estupefacientes. Por ello, reiteramos el llamado a los cartageneros para que sigan colaborando con las autoridades, bajo absoluta reserva, aportando información que permita identificar a los delincuentes y desarticular estas organizaciones criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, señaló.