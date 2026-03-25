Candidato Iván Cepeda pidió investigar supuesto plan para atentar contra abogado Del Río

Política y Justicia

El candidato presidencial Iván Cepeda pidió a las autoridades investigar inmediatamente el anónimo que alertó sobre el supuesto plan para atentar contra el abogado Miguel Ángel del Río y otras personas.

Desde números desconocidos y mediante WhatsApp llegó el anónimo en el que se advierte que se habrían pagado 500 millones de pesos para atentar contra el reconocido penalista, quien es el apoderado de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, considerado como el testigo estrella contra el exsenador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el juicio que se adelantó en su contra.

Según se conoció, dicho plan se estaría fraguando desde la cárcel La Picota de Bogotá.

“Acabo de recibir información urgente de un posible atentado organizado desde la cárcel La Picota de Bogotá en mi contra”, señaló Del Río en la red social X.

Caracol Radio consultó al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), coronel Daniel Gutiérrez, quien confirmó que recibió el anónimo intimidante.

¿Qué dijo el candidato Iván Cepeda?

El aspirante presidencial se solidarizó con Del Río: “Mi solidaridad con Miguel Ángel del Río, y también mi rechazo a esta nueva amenaza contra su vida e integridad. Pido a las autoridades que reaccionen con eficacia, protegiéndolo e investigando el hecho denunciado”.