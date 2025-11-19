El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Miguel Ángel del Río revela cómo se enteró de las reuniones entre Diego Cadena y Manuel Castañeda

El 14 de julio de este año contamos que existían evidencias de que Diego Cadena, autodenominado el ‘abogánster’, había buscado a Manuel Castañeda, llamado el ‘narcochofer’, para ofrecerle a este último beneficios jurídicos y económicos con el propósito de implicar falsamente al senador Iván Cepeda, hoy candidato presidencial, y al abogado Miguel Ángel del Río en operaciones de narcotráfico.

Vea aquí: Lo que hay detrás de denuncia en contra de abogado Del Río por supuesto montaje para atacar a Uribe

El plan de Cadena consistía en usar sus contactos con agencias federales para activarles procesos en Estados Unidos.

Unos días antes, el 25 de junio, Cepeda y Del Río habían publicado un comunicado que decía lo siguiente: “Denunciamos intento de vincularnos falsamente al narcotráfico”. “A través de distintas fuentes de información, tenemos conocimiento de que en contra nuestra se está fraguando una operación criminal que busca atentar contra nuestra reputación e integridad”.

DENUNCIAMOS INTENTO DE VINCULARNOS FALSAMENTE AL NARCOTRÁFICO



COMUNICADO DE PRENSA



Comunicado conjunto de Miguel Ángel del Río e Iván Cepeda sobre operación difamatoria en su contra



Bogotá D. C., 25 de junio de 2025.- Miguel Ángel del Río, abogado, e Iván Cepeda Castro,… pic.twitter.com/mDsatUP7II — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 25, 2025

Ese mismo día del comunicado, 25 de junio, Del Río y Cepeda presentaron la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Era un día especialmente activo en el proceso al expresidente Álvaro Uribe porque la fiscal Marlene Orjuela presentaba alegatos de conclusión en el juicio.

En medio de esa diligencia, se presentó una de las llamadas más reveladoras del caso. Se sabe que ocurrió en esa fecha porque al fondo puede oírse la diligencia.

A raíz del comunicado, Diego Cadena, el ‘abogánster’, le pide a Manuel Castañeda, el ‘narcochofer’, que use únicamente Signal para hablar entre ellos. En la llamada se refieren a Cepeda y Del Río y además mencionan a Wadith Velásquez, un investigador que trabaja para la oficina del abogado Del Río.

Cadena asegura que los agentes federales están tratando de revivir una vieja investigación contra el senador Iván Cepeda y dice que una expareja sentimental de Miguel Ángel del Río fue a visitar al abogado De la Espriella para ofrecerle información contra él.

Esta es la conversación:

Diego Cadena: Fijo guevón… y me dicen que ahí también hay cosas que ha hecho con este Senador. No sé si pueda ser por eso, guevón. Ahoritica después del comunicado llamé a verificar y me dijeron: Sí eso como que se ha filtrado, eso como que ya se lo tienen caminando en Fiscalía. Entonces, seguramente les contaron y puede que sea eso, guevón, cosas ilegales de él.

Manuel Castañeda: De… Del Río ¿no? Pues la vieja es una flaquita. Ahorita le mando hasta la foto de ella.

Diego Cadena: Ella se fue para la oficina de De la Espriella, y denunció un poco de cosas… entonces ya eso lo tienen caminando en Fiscalía…. debe ser esa mierda, guevón ¿Porque por acá, cómo?

Manuel Castañeda: No, pues por lo menos si bien yo dije no

Diego Cadena: Me está diciendo, me está diciendo: No, no, no, yo ya sabía eso, guevón. Porque… yo por aquí, marica…Yo trabajo… Ayer hablé con la gente muy poderosa de la DEA, de Tampa, Florida. Y los manes, siempre están hablando de Signal, el Signal. Y el Signal, el mismo man del FBI me dice “¿tú cómo te comunicas con Manuel?” Le dije “Por Signal”. Me dijo “OK, no hay problema”…Yo le mando el pantallazo, guevón. De todas formas agrégueme este número que le voy a dar.

Manuel Castañeda: Espéreme un segundo, doc. Espéreme un segundo, acá, yo lo apunto…Amor, apúnteme ahí, hágame el favor… Ya doc, ¿cómo es?

(Al fondo se oyen los alegatos finales de la fiscal Martha Orjuela en el juicio al expresidente Álvaro Uribe “Daniela Paz Romero y Euridice Cortés Velasco, alias Diana”)

Diego Cadena: 3 22,

Manuel Castañeda: 3 22

(Siguen al fondo los alegatos de la fiscal Orjuela “y el bufet de Cadena no cuentan con los elementos” ).

Diego Cadena: XXXX 8352

Manuel Castañeda: Listo doc, ya…

(Continúan al fondo los alegatos de la fiscal Orjuela “por el contrario no cuentan con el respaldo jurídico….” ).

Manuel Castañeda: Entonces ya no le escribo a ese, sino a este…

No, no, no… lo podemos combinar. Pero sabe lo que me acaba de decir el man. una concesión. Acaba de decir alma.

(Se oyen al fondo los alegatos de la fiscal Orjuela “Cuya existencia se evidencia aún más por los siguientes hechos…millones de pesos, y el ejemplo que incluso…”)

Manuel Castañeda: Entonces creo que es que voy a mirar la imagen y me marcan ahí ya…(susurra como leyendo algo) Sí, eso es verdad porque este Wadith es amigo del director de esa…

Diego Cadena: No, marica, ellos ya…espere le voy a contar algo… Ellos están uniendo cosas…Marica, no, no vaya a decir nada cuando hable con ellos….Marica, ellos ya le tenían a Cepeda una cosa abierta por otro lado y esto se lo van a pegar a la otra. Entonces, no diga nada, guevón.

Manuel Castañeda: No, no, es que yo ese tema… por eso sí me preocupé porque yo dije hijueputa ¿cómo así? A uno le entra la preocupación porque dije “Uy estos maricas van a pensar que quién sabe qué”.

Diego Cadena: No, no, no, vea le voy a contar una infidencia pero ellos le van a pegar esta investigación a otra cosa que ya están adelantando al político. O sea, ya viene caliente con ellos, y también viene lo de la esposa a Del Río…y usted me lo está confirmando “mire yo no tenía ni idea, de eso”

Manuel Castañeda: Eso es que jefe cuando nos sentemos bien, le cuento la historia de Ximena y Del Río… porque Del Río le hizo una jugada ni la hijueputa…

Diego Cadena: Y la vieja entonces le sabe cosas y se fue para donde De la Espriella… Pero eso no lo repitamos porque…

Manuel Castañeda: Sí, sí, sí…

Diego Cadena: Porque…Bueno, claro, eso viene por ahí…Entonces, hábleme al otro teléfono y lo combinamos, este o el otro, pero hábleme al otro, por favor de una vez, páseme una señita, ya mismo le voy a escribir por ahí.

Tenemos comunicación con el abogado Miguel Ángel del Río.

Play/Pause Miguel Ángel del Río revela cómo se enteró de las reuniones entre Diego Cadena y Manuel Castañeda 26:57 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El viernes pasado doña Ximena López presentó una demanda contra el abogado Miguel Ángel del Río, diez días antes él había presentado otra contra ella por extorsión. Veremos cómo se desarrollan estos casos.