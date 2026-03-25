Bancóldex y la Cámara de Comercio lanzan línea de crédito de $2.000 millones para mipymes en Bolívar

Con el propósito de fortalecer el crecimiento, la liquidez y la competitividad de los pequeños negocios de la región, Bancóldex -entidad del Grupo Bicentenario y banco de desarrollo empresarial de Colombia, en alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena, lanzó la línea de crédito “Mi Empresa Avanza”, un cupo especial de aproximadamente $2.000 millones dirigido a micro y pequeñas empresas afiliadas a esta entidad.

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Esta nueva línea busca facilitar el acceso a recursos en condiciones preferenciales para que las empresas puedan financiar capital de trabajo, modernización y sustitución de pasivos, con créditos de hasta $50 millones por beneficiario. Además, las entidades financieras intermediarias deberán garantizar una reducción mínima de 1 punto porcentual en la tasa de interés final frente a sus condiciones estándar, lo que representa un alivio concreto para los empresarios de Cartagena y su área de influencia.

Los recursos podrán destinarse a necesidades como compra de materias primas e insumos, pago de nómina, costos operativos de funcionamiento, adquisición o leasing de maquinaria y equipo, adecuaciones de locales e instalaciones y demás activos fijos vinculados a la actividad económica. También se permitirá la sustitución de pasivos, exceptuando créditos vigentes con Bancóldex y obligaciones con socios o accionistas.

Adicionalmente, esta línea permitirá financiar vehículos de transporte de carga. En el caso del transporte de pasajeros, se encuentran taxis, buses, busetas y microbuses de servicio público con tecnologías Euro V, Euro VI, a gas, híbridas y eléctricas.

“En Bancóldex estamos profundizando nuestro énfasis regional porque creemos que las oportunidades deben llegar con más fuerza a cada territorio del país. Esta línea para Cartagena es una muestra concreta de esa estrategia: acercar soluciones financieras a las micro y pequeñas empresas que más lo necesitan, lo cual impulsa el crecimiento local, la productividad y el desarrollo empresarial”, afirmó José Alberto Garzón, presidente encargado de Bancóldex.

Andrea Piña Gómez, presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena, manifestó que “desde la Cámara de Comercio de Cartagena trabajamos para que más unidades productivas avancen en su camino de crecimiento. Esta línea de crédito se articula con nuestras apuestas por la formalización, la movilidad empresarial y la regionalización, al facilitar el acceso a financiación y llevar oportunidades concretas a los negocios en todo el territorio. Además, fortalece la experiencia en el servicio, al responder de manera directa a las necesidades del tejido empresarial”.

La línea está dirigida a personas naturales y jurídicas consideradas como micro y pequeñas empresas de todos los sectores económicos que cuenten con matrícula mercantil renovada en 2026 en la Cámara de Comercio de Cartagena y que estén ubicadas en los municipios bajo su jurisdicción (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Clemencia, El Carmen de Bolívar, El Guamo, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Santa Catalina, Santa Rosa, Soplaviento, Turbaco, Turbana y Villanueva).

Para acceder, las empresas deberán tramitar su solicitud a través de bancos, cooperativas financieras, compañías de financiamiento, fintech, ONG financieras y demás intermediarios con cupo en Bancóldex.

En materia de condiciones financieras, la línea contempla plazos de hasta tres años para capital de trabajo y de hasta cuatro años para modernización, con periodos de gracia de hasta tres meses a capital. Adicionalmente, para facilitar el acceso al financiamiento, las empresas beneficiarias podrán hacer uso de las garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG).

Con este lanzamiento, Bancóldex y la Cámara de Comercio de Cartagena ratifican su compromiso con el fortalecimiento del tejido empresarial local, promoviendo herramientas concretas para que las micro y pequeñas empresas tengan más liquidez, mayor capacidad de inversión y mejores condiciones para seguir creciendo.