Avanza terminación de contrato con Acuacor por fallas técnicas y deuda de 3.800 millones con Afinia

Afinia, filial del Grupo EPM, avanza en el proceso de terminación del contrato de prestación del servicio de energía con ACUACOR, operador del acueducto en los municipios de Santa Catalina y Clemencia, ante reiterados incumplimientos técnicos y financieros que no han sido subsanados, pese a comunicaciones formales, reuniones y requerimientos previos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La decisión se sustenta en una deuda que supera los $3.900 millones, así como en denuncias instauradas ante la Fiscalía por la instalación y operación irregular de transformadores de distribución.

La compañía advierte que estas situaciones no solo constituyen incumplimientos contractuales, sino que además representan riesgos eléctricos y afectan el equilibrio financiero del sistema energético en la región.

Durante las verificaciones técnicas, Afinia evidenció la existencia de un transformador de 150 kVA operando sin contrato, así como la irregularidad de otro transformador de la misma capacidad, el cual presenta aumento de carga sin proyecto técnico radicado ni aprobado por la empresa.

Tras las validaciones realizadas con el área de Provisión del Servicio, no se encontraron solicitudes de legalización ni iniciativas de normalización, pese a que el 12 de febrero se brindó orientación técnica detallada sobre el procedimiento requerido. Posteriormente, el 20 de febrero de 2026, se enviaron al buzón oficial de ACUACOR los pasos a seguir y material instructivo para adelantar el proceso.

En cumplimiento al deber legal, y en común acuerdo con la Gerencia de ACUACOR y las alcaldías en reunión sostenida el 12 de febrero de 2026, Afinia trató de ejecutar el desmonte de uno de los transformadores ilegales de 150 kVA, equipo que no cumple con la normativa RETIE y que representa un riesgo para los usuarios. No obstante, la diligencia no pudo ejecutarse debido a impedimentos presentados durante el procedimiento operativo.

La empresa recuerda que está facultada por la ley para desmontar transformadores ilegales o en condición irregular, con el fin de proteger la seguridad del sistema y garantizar la continuidad del servicio. En este caso, deberá instalarse un transformador ajustado a la carga contratada, con una capacidad de 75 kVA, conforme a las condiciones técnicas aprobadas.

Millonaria deuda y procesos jurídicos en curso

En el frente financiero, según el sistema comercial de la compañía, ACUACOR registra una deuda vigente de $3.094 millones correspondientes a deuda de años anteriores.

A la fecha, no se han presentado propuestas formales de arreglo de pago que incluyan capital, intereses ni una cuota inicial que permita avanzar en la normalización de la obligación.

Afinia también señala que no se han recibido soluciones integrales por parte de las administraciones municipales de Clemencia y Santa Catalina, cuyos habitantes se benefician del servicio público de acueducto operado por ACUACOR.

Actualmente, la terminación del contrato se encuentra en trámite de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), en el marco del cumplimiento estricto de la normatividad vigente y de la obligación de garantizar un servicio seguro, legal y sostenible para todos los usuarios.

Afinia reafirma su disposición permanente al diálogo institucional y a la búsqueda de soluciones legales y sostenibles. Sin embargo, ratifica que continuará actuando con firmeza frente a cualquier situación de ilegalidad, en defensa de la seguridad eléctrica, la sostenibilidad del sistema y los usuarios que cumplen oportunamente con sus obligaciones.