Así será la restricción de circulación de motos en Floridablanca, Santander. Foto: Alcaldía de Floridablanca.

Bucaramanga

La dirección de tránsito de Floridablanca confirmó que dando cumplimiento a la orden del juez 15 administrativo de buscar acciones para contrarrestar el mototaxismo en el municipio habrá restricción en la circulación de motos en dos sectores.

Jahir Castellanos, director de tránsito de Floridablanca, indicó que "se van a aplicar una serie de restricciones en dos sectores. El primero en la Fosunab, donde quedará restringido el tránsito de motocicletas. Únicamente podrán transitar aquellas que vayan a los parqueaderos ubicados en este sector, presentando al agente de tránsito el respectivo ticket del parqueadero".

“La segunda corresponde al centro comercial Cañaveral, sector de Jumbo, sector del centro comercial La Florida. Allí se prohíbe el tránsito de parrilleros hombre o mujer, es decir, únicamente podrá transitar el conductor de la motocicleta“, agregó el director.

Agregó el director que estas decisiones corresponde a un estudio realizado por la entidad y que demuestra que por lo menos el 65% del flujo vehicular en esta zona corresponde a motociclistas.

Así las cosas, la restricción queda así:

Restricción de parrillero

Aplica para motocicletas, mototriciclos y cuatrimotos en el sector Cañaveral, dentro del polígono delimitado por:

Paralela Occidental (calles 30 y 31A)

Calle entre Paralela Occidental y Carrera 24

Carrera 24 (calles 30 y 31)

Calle 31 (carreras 24 y 26)

Carrera 26 (calles 31 y 31A)

Restricción de tránsito y parqueo

Calle 157, entre Transversal El Bosque y calle 158 (sector Clínica Foscal Internacional, conocida como Fosunab)