Así funcionará el CONPES para las Fuerzas Militares: Podrían aumentar su capacidad al 62%

Colombia

El comandante de las Fuerzas Militares, Hugo López, explicó que el documento CONPES por 13 billones de pesos permitirá aumentar la capacidad operativa de la Fuerza Pública, en medio de los desafíos de seguridad que enfrenta el país.

Durante su intervención, el general López destacó la experiencia acumulada de las tropas colombianas, señalando que llevan más de 200 años cumpliendo su misión institucional y más de 70 años enfrentando el conflicto armado, al que se suma en los últimos 15 años la lucha contra organizaciones narcotraficantes con alto poder financiero.

“Sabemos pelear, señor presidente. Hoy, con el 46% de capacidad, estamos cumpliendo la misión”, afirmó.

El general López también defendió el nivel de preparación de las Fuerzas Militares, asegurando que son “las más capacitadas del continente”, especialmente en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

En ese contexto, explicó que el fortalecimiento propuesto se basa en funciones clave de la conducción de la guerra como mando y control, inteligencia, maniobra, fuegos, protección y sostenimiento.

En cuanto a la distribución de los recursos del CONPES, el comandante detalló que el Ejército Nacional recibiría el 44,9% (5,8 billones de pesos), la Armada Nacional el 26,5 % (3,4 billones), la Fuerza Aeroespacial Colombiana el 10,2 % (1,3 billones) y la Policía Nacional el 18,3 % (2,3 billones), esta última incluida dentro del paquete total de inversión.

El general López explicó que, de concretarse este CONPES, la capacidad de las Fuerzas Militares pasaría del 46% actual a cerca del 62%, lo que permitiría fortalecer la respuesta frente de las amenazas actuales, especialmente aquellas ligadas al narcotráfico y la seguridad interna.