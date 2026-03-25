Alcaldía promueve innovación jurídica con el Primer Encuentro Nacional de Derecho Penitenciario

Con la asistencia de más de 200 personas, se desarrolló con éxito el 1er Encuentro Nacional de Derecho Penitenciario y Carcelario con enfoque de género y comunitario. Este escenario, impulsado por la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Cárcel Distrital de Mujeres, no solo marcó un hito académico, sino que se consolidó como el punto de partida para una ambiciosa estrategia de alianzas que busca revolucionar la formación y el campo de acción de los abogados en Colombia.

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El evento reunió a una élite de magistrados, jueces, defensores públicos y penalistas de talla nacional e internacional, quienes validaron la necesidad de expandir las fronteras del ejercicio legal. La gran conclusión de este encuentro es la creación de un compromiso histórico: la integración de la cátedra de Derecho Penitenciario y Carcelario en los pensum de las universidades del país.

Esta iniciativa, liderada desde el área de jurídica y educación de la Cárcel Distrital, representa una oportunidad sin precedentes para el gremio jurídico. Al profesionalizar este nicho desde la academia, la Cárcel de Mujeres y la Alcaldía de Cartagena abren las puertas a nuevos y mejores servicios especializados, permitiendo que los profesionales del derecho accedan a un mercado de alta demanda técnica y proyección institucional que hoy requiere expertos con visión diferencial.

“Culminamos con éxito este encuentro que nos deja retos contundentes, como la implementación de la cátedra de Derecho Penitenciario en las universidades y el fortalecimiento de la oferta nacional y distrital en los establecimientos carcelarios”, destacó Enrique Luis Mercado Marriaga, director de la Cárcel Distrital de Mujeres.

La jornada superó las expectativas al debatir temas críticos como los retos normativos en la ejecución de la pena y la seguridad ciudadana, demostrando que la innovación en la gestión pública de la administración distrital es el motor para generar ventajas competitivas en el ámbito del derecho.

Con este resultado, Cartagena se posiciona como el epicentro de una nueva agenda jurídica nacional, donde la articulación entre el Estado, la academia y el sector profesional garantiza un sistema más eficaz y, sobre todo, un horizonte de crecimiento para los abogados del siglo XXI.