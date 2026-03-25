Alcalde Dumek Turbay gestiona recursos de cooperación internacional con la CAF y la Unión Europea

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y Dumek Turbay, alcalde de Cartagena. // Alcaldía

En el marco de la Asamblea General de Asocapitales 2026, que se realiza en Medellín, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, tuvo una serie de reuniones estratégicas para fortalecer los lazos de cooperación internacional de la ciudad.

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“Para una Cartagena más sostenible, productiva y proyectada para sus 500 años, siempre es clave gestionar y fortalecer el trabajo conjunto con la banca internacional, como la CAF, y con organismos multilaterales como la Unión Europea para propiciar proyectos relacionados al agua, el medioambiente, las energías renovables, el fortalecimiento del turismo y la protección de nuestro patrimonio cultural”, expuso Dumek Turbay.

Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en medio de la reunión estratégica, destacó el interés que tiene la banca internacional en fortalecer lazos de cooperación con Cartagena por una combinación de factores financieros, estratégicos y de alineación institucional.

Cartagena hoy proyecta una imagen de solidez financiera, reconocida internacionalmente, que genera confianza en los organismos multilaterales y respalda su capacidad para ejecutar y sostener grandes inversiones. Este respaldo se traduce en un voto de confianza que posiciona a la ciudad como un socio creíble y atractivo.

A ello se suma una ambiciosa agenda de proyectos de desarrollo, orientada a la modernización urbana, la sostenibilidad ambiental y la transformación de su infraestructura. Iniciativas que impulsan la productividad, fortalecen la competitividad y consolidan a Cartagena como un referente turístico y económico en el Caribe.

Existe, además, una clara alineación entre el plan de desarrollo distrital y la visión estratégica de la CAF, lo que permite no solo el acceso a financiamiento, sino también a asistencia técnica, conocimiento y cooperación institucional de alto nivel.

Los avances del actual gobierno evidencian una gestión organizada, con prioridades definidas y una visión de largo plazo, enfocada en mejorar la calidad de vida, reducir brechas sociales y posicionar a la ciudad en escenarios globales.

En este contexto, Cartagena no solo recibe apoyo: se convierte en un aliado estratégico para el desarrollo regional, capaz de atraer inversión, generar crecimiento y liderar procesos de transformación sostenible.

Proyectos que contarían con financiación de la CAF en Cartagena

Observatorio de turismo: Cartagena de Indias se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos de Colombia y América Latina, con un crecimiento sostenido de visitantes durante todo el año. Sin embargo, este crecimiento está generando retos importantes en términos de sostenibilidad, planificación urbana, gestión de recursos y calidad de los servicios turísticos.

Actualmente la información del sector se encuentra dispersa entre los diferentes actores e identidades, lo que limita la capacidad del distrito para tomar decisiones oportunas, anticipar ñ tendencias y gestionar de manera eficiente el destino.

El proyecto contempla el diseño e implementación de una plataforma tecnológica que integrara datos provenientes de fuentes públicas y privadas (ocupación, hotelería, trafico aéreo y portuario, migración, gasto turístico entre otros), permitiendo su análisis mediante herramientas de big data e inteligencia artificial.

Plan de Internacionalización: Implementar un plan de internacionalización por los próximos 4 años que permita posicionar a Cartagena como una ciudad global, competitiva y sostenible, fortaleciendo su inserción en escenarios internacionales mediante la atracción de cooperación, inversión y alianzas estratégicas.

Alinear este plan a las metas que se tienen de ciudad en materia de infraestructura, turismo, sostenibilidad, educación y salud.

Ruta de los 500 años: En el marco en la conmemoración de los 500 años de fundación de Cartagena de Indias en 2033, el Distrito se propone a consolidar una hoja de ruta que trascienda de lo conmemorativo y permita la construcción de proyectos que promuevan el desarrollo urbano, social, cultural y económico para la ciudad.

El hito de los 500 años permitiría a la ciudad proyectarse hacia un futuro más sostenible, competitivo y con visión internacional.

Esta ruta permitirá recuperar y valorizar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad, impulsar la transformación urbana y el espacio público, promover el sentido de pertenencia de la ciudad a los locales, consolidar a Cartagena como un destino turístico, cultural y sostenible y posicionar a Cartagena en el 2033 como un destino global.

Recursos de la Unión Europea para dotar de energía solar a nuevos colegios y hospitales

El alcalde Dumek Turbay tuvo otra reunión estratégica con la Unión Europea, en el marco del Congreso de Asocapitales, para fortalecer lazos de cooperación internacionales y gestionar recursos para proyectos en Cartagena, relacionados al agua, las energías renovables y el medioambiente.

“Gracias a François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia; Alberto Menguini, director de Cooperación Internacional de la Unión Europea; y Rutty Paola Ortiz, directora de Global Gateway de la Unión Europea, por su voluntad e interés en apoyar el desarrollo sostenible de Cartagena”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Fue un encuentro muy fructífero, pues evidenciamos la total voluntad de la delegación de alto gobierno de la UE para apoyarnos en diferentes escenarios”.

Los proyectos en Cartagena que se financiarían con la Unión Europea

Como proyecto a priorizar, a Cartagena le interesaría contar con el apoyo financiero de la Unión Europea para dotar de paneles de energía solar a los cinco colegios que se construyen (Bayunca, Pasacaballos, Cerros de Albornoz, Ciudadela de La Paz y Parque Heredia) y así otras instituciones intervenidas.

“Esto le ahorraría una angustia económica a los rectores de dichos colegios, pues tras las aperturas y entregas no tendrán que pensar en los altos costos de las facturas de energía eléctrica”, explicó Turbay.

En el mismo sentido, se gestionará la financiación para usar energías renovables como la solar en la operación de hospitales (Nelson Mandela, Canapote, entre otros) y puestos de salud.

Por otro lado, se busca fortalecer la producción y operación de las embarcaciones que funcionarán para el transporte público acuático por la bahía de Cartagena y el sistema de canales y lagunas de la ciudad. “Ya tenemos diseños, rutas trazadas y puertos de embarque”, indicó Turbay.

En la misma línea de movilidad sostenible, se buscaría Invertir en más buses eléctricos para fortalecer la operación de TransCaribe; además de los que ya fueron comprados en el nuevo lote de 72 buses.

Por último, financiar la construcción de redes de alcantarillado y agua potable en barrios y zonas de Cartagena donde nunca se ha contado con este servicio o tienen deficiencias de cobertura.

“Ejemplo la zona norte de Cartagena y sus corregimientos, donde hay solicitudes para construir más de 62 mil viviendas nuevas de estrato alto y solo hay cobertura de 16 mil”, puntualizó Turbay.