Alcalde Dumek Turbay destacó en Asocapitales la creación de 2.500 empleos por obras en Cartagena

Con un mensaje de unidad territorial y en un momento clave para la definición del rumbo del país, se realizó oficialmente en Medellín la Asamblea General de Asocapitales, el principal escenario de articulación política, técnica e institucional de las ciudades capitales de Colombia.

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El encuentro reunió a alcaldes, altas autoridades del Estado, cooperación internacional, banca multilateral y líderes gremiales, en torno a un propósito común: posicionar una agenda urbana estratégica que incida directamente en las decisiones del Gobierno Nacional y en el debate público del país.

El acto de instalación fue liderado por el presidente de Asocapitales y alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el director general de Asocapitales, Andrés Santamaría, como ciudad anfitriona, y, quienes marcaron el inicio de una agenda orientada a consolidar el papel de las ciudades como protagonistas del desarrollo nacional.

A este espacio se sumaron altas autoridades del orden nacional, como el registrador nacional, Hernán Penagos, evidenciando el carácter institucional y estratégico del encuentro.

Asimismo, la presencia de representantes de organismos multilaterales, junto con delegados diplomáticos de Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, refuerza el interés internacional en el fortalecimiento de las ciudades como plataformas de desarrollo, inversión y cooperación.

Uno de los presentes en la agenda de dos días, de asamblea, conversatorios y reuniones estratégicas, fue el alcalde de Cartagena Dumek Turbay, quien destacó la generación inédita de empleo derivada de las obras que se ejecutan en la ciudad.

“Nuestra inversión histórica de más de 6 billones de pesos en todo tipo de infraestructura social ya ha dado frutos en la reducción de la pobreza y del desempleo. Hoy son más de 2.500 empleos directos e indirectos generados por una Cartagena en obras”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Aspiramos que al finalizar nuestro gobierno sean más de 5.000, especialmente mano de obra local, los empleos generados, impactando sus hogares, sacando de la pobreza a más de 50 mil personas”.

Y, en materia de avances concretos en reducción de pobreza o fortalecimiento de servicios básicos para la ciudad, el alcalde expuso: “Tras 48 años de espera, por fin tendrán alcantarillado en Bayunca y Pontezuela: una megaobra que beneficiará a más de 26 mil personas de dos corregimientos historicamente olvidados, que han vivido entre el charco, las aguas estancadas, la falta de saneamiento básico y las enfermedades”.

La Asamblea se dio en un contexto decisivo para Colombia, en el que las ciudades capitales —que concentran más del 52% del PIB nacional y cerca del 44% de la población— no solo enfrentan los principales desafíos del país, sino que están llamadas a liderar sus soluciones.

En este escenario, Asocapitales impulsa una agenda estructurada en torno a temas críticos como:

• Seguridad urbana y fortalecimiento institucional

• Sostenibilidad y acción climática

• Desarrollo económico y competitividad territorial

• Finanzas públicas y autonomía de las ciudades

El objetivo es claro: traducir las necesidades territoriales en propuestas concretas que orienten las políticas públicas del próximo Gobierno Nacional y fortalezcan el modelo de descentralización en Colombia.

Las ciudades pasan de la ejecución a la incidencia

Más allá de un espacio de encuentro, la Asamblea de Asocapitales se posiciona como una plataforma de incidencia política y técnica, en la que las ciudades capitales articulan una voz común frente a las grandes decisiones del país.

Este espacio permite:

• Alinear prioridades entre el nivel nacional y territorial

• Construir consensos en torno a reformas estructurales

• Generar compromisos con actores nacionales e internacionales

• Elevar el papel de las ciudades en la agenda presidencial

Un mensaje de unidad y liderazgo territorial

La apertura oficial de la Asamblea envía un mensaje contundente: las ciudades capitales están organizadas, articuladas y listas para liderar transformaciones clave en Colombia.

Con esta realización, Asocapitales reafirma su rol como interlocutor estratégico del Gobierno Nacional y como plataforma de coordinación entre territorios, en un momento en el que el país demanda soluciones concretas, sostenibles y con enfoque territorial.