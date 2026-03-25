Aguas de Cartagena lanza la segunda edición de Civis Lab para fortalecer el liderazgo comunitario

Se realizó el lanzamiento oficial de la segunda edición de Civis Lab: Líderes del Cambio, una iniciativa impulsada por Aguas de Cartagena en alianza con la Universidad del Sinú y el Distrito, orientada a fortalecer las capacidades de liderazgo en los territorios.

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El programa, que beneficiará a 40 líderes comunitarios, se desarrolla a través de un diplomado en competencias para la gestión eficiente de los servicios públicos. Esta formación incluye además, temas clave como liderazgo, ética pública, acceso legal a los servicios, derechos fundamentales, veeduría ciudadana y formulación de proyectos sociales.

Durante el evento de lanzamiento, se destacó el rol estratégico de los líderes comunitarios como puente entre la ciudadanía y las instituciones, así como su importancia en la construcción de confianza, la promoción de la legalidad y la protección de la infraestructura pública.

En el marco de la jornada, se llevó a cabo un panel de diálogo interinstitucional en el que participaron la presidente de la Junta de Acción Comunitaria del sector la Primavera del barrio Nelson Mandela, Sabina Bonilla Chaverra; John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena; Yuscelis Garrido Ochoa, alcaldesa de la Localidad 3; y Vanesa Quintana Pérez, jefa del Programa de Derecho de la Universidad del Sinú. La moderación estuvo a cargo del doctor Marino Jesús Aguilar Guzmán, coordinador .

Durante este espacio, se reflexionó sobre los principales retos en los territorios y se hizo un llamado a ejercer un liderazgo activo frente a problemáticas como las conexiones ilegales y el uso inadecuado de los servicios públicos, prácticas que afectan la sostenibilidad del sistema y la calidad del servicio.

“Civis Lab nace de una convicción clara: los territorios no se transforman desde la distancia, sino desde el liderazgo que se construye en ellos. Por eso le apostamos a formar capacidades que no sólo respondan a los desafíos actuales, sino que anticipen y sostengan el desarrollo de nuestras comunidades”, afirmó John Montoya Cañas, gerente general de Aguas de Cartagena.

Asimismo, se reiteró la necesidad de mantener una comunicación permanente, oportuna y transparente con los líderes comunitarios, reconociéndolos como actores clave en el control social y la gestión territorial.

La segunda edición de Civis Lab: Líderes del Cambio iniciará en las próximas semanas, consolidándose como un espacio de formación y articulación para el desarrollo social de Cartagena.