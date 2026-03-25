Espinal pide salida de Ricardo Roa de Ecopetrol con más de 20 firmas en la Cámara

Con el respaldo de más de 20 firmas, el representante a la Cámara, Juan Espinal, radicó ante la plenaria una proposición en la que solicita a la junta directiva de Ecopetrol retirar de la presidencia de la compañía a Ricardo Roa.

Según explicó el congresista, la iniciativa busca que se tomen decisiones frente a la dirección de la empresa estatal, en medio de cuestionamientos sobre su gestión y el impacto en la confianza inversionista.

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“Nos sumamos al comunicado remitido a la Junta Directiva de Ecopetrol. Más de 20 firmas hemos radicado ante la plenaria de la Cámara de Representantes, donde solicitamos que el señor Roa salga de manera inmediata como presidente de la empresa más importante que tenemos todos los colombianos”, afirmó Espinal.

El representante fue más allá y cuestionó directamente la permanencia del directivo: “El señor Roa acabó con la credibilidad, con el gobierno corporativo, es imputado por tráfico de influencias y seguramente será imputado por los malos manejos como gerente de la campaña Petro a la presidencia”.

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En esa línea, insistió en la necesidad de un relevo inmediato en la compañía: “Ecopetrol necesita retomar el rumbo corporativo, necesitamos recuperar la confianza inversionista. Todos los colombianos necesitamos proteger la empresa más importante de nuestro país. Necesitamos que Roa renuncie de manera inmediata”.

La proposición será discutida en la Cámara de Representantes mientras se espera una eventual respuesta de la junta directiva de Ecopetrol frente a la solicitud.