En Montebello, un adulto mayor murió en su casa por un incendio en zona rural   

Montebello- Antioquia

Este martes el cuerpo voluntario de bomberos del municipio de Montebello, en el suroeste de Antioquia, atendió una emergencia en la que murió una persona. La víctima era un adulto mayor que fue trasladado a la morgue local para su identificación.

Álvaro Echeverry, comandante de bomberos, informó que, en la vereda El Cauzal, distante a unos 8 km del área urbana, se reportó un incendio estructural en una vivienda que quedó completamente destruida por las llamas.

“Se presentó un incendio en las horas de la mañana, un incendio estructural en una de las veredas del municipio que se llama El Cauzal y allí, pues, al momento de nosotros arribar, pues al sitio ya prácticamente el fuego había consumido toda la estructura de la vivienda y nos encontramos con una víctima que habitaba la vivienda, un adulto mayor”, relató el socorrista.

Agrega que al llegar al sitio intervinieron para evitar que las llamas generaran un incendio vegetal por la cercanía de la vivienda con la zona boscosa. Por el momento no se detallan las causas que generaron el incendio.

Situación de los bomberos

El comandante también advirtió que el cuerpo de bomberos está trabajando de manera voluntaria debido a que no tiene contrato con la alcaldía y esto afecta la atención de las emergencias, ya que los socorristas deben hacer otras actividades laborales para subsistir y, en caso de requerir el personal, no están disponibles para salvar las vidas de las víctimas.