Tragedia en El Zapatero tras una riña que terminó con un joven de 18 años muerto a tiros

La tranquilidad de la calle El Polvorín en el barrio El Zapatero se vio interrumpida por un violento enfrentamiento ciudadano que cobró la vida de un joven de 18 años. El suceso ocurrió hacia las 6:20 pm de este lunes 23 de marzo cuando una fuerte disputa entre varios sujetos escaló rápidamente hasta el uso de armas de fuego ante la mirada atónita de los residentes.

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La víctima mortal fue identificada como Alexander Monterrosa Castillo de 18 años y natural de Cartagena quien se dedicaba a oficios varios. Según el relato de los testigos el joven se vio involucrado en la riña y recibió heridas de gravedad que le provocaron la muerte de manera instantánea antes de que pudiera ser auxiliado por los servicios de emergencia.

Reporte oficial y heridos

Las autoridades que atendieron el caso confirmaron que a la víctima le registraban 2 anotaciones judiciales previas por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. En medio del mismo intercambio de disparos un hombre de 56 años resultó lesionado con un impacto de bala en su pierna por lo que fue remitido de urgencia a un centro médico donde se recupera bajo observación.

El reporte policial señala que el sujeto herido también cuenta con 2 anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades de la Seccional de Investigación Criminal quienes recolectaron evidencias en la zona para identificar plenamente a los responsables del ataque y determinar las causas exactas que detonaron este nuevo hecho de sangre en el occidente de la ciudad.