Soldado zuliano permanece desaparecido tras accidente aéreo en Putumayo

Norte de Santander.

La incertidumbre crece en El Zulia por la desaparición de José Alfredo Pérez Ramírez, un soldado de 30 años que, según versiones conocidas por su familia, estaría entre los ocupantes del avión militar siniestrado en Putumayo.

Su hermana, Sandra Milena Ramírez, confirmó a Caracol Radio que el último contacto con el uniformado se produjo horas antes del vuelo.

“Mi hermanito el domingo a las 9:00 de la noche se comunicó conmigo y con mi mamá y nos dijo que estaba esperando que fueran a recogerlo”, relató.

De acuerdo con su testimonio, en la mañana del lunes se registró una última comunicación indirecta.

“Se comunicó con una amiga y le dijo que ya habían llegado a recogerlo, que ya iba saliendo, desde las 9:00 de la mañana no volvimos a saber nada”, afirmó.

Aunque inicialmente no tenían certeza sobre el vuelo, posteriormente conocieron elementos que apuntan a que sí habría abordado la aeronave.

“Él mandó fotos del avión cuando llegó a recogerlos y un compañero que estuvo con él dijo que sí, que él iba ahí”, explicó.

En medio de la incertidumbre, la familia cuestiona la falta de información por parte de las autoridades.

“No nos llaman, no nos dicen nada (…) nos dicen que toca esperar, pero nosotros necesitamos saber de él”, manifestó.

También advirtió sobre el impacto emocional que atraviesan. “Mi mamá está súper mal, ella sufre de los nervios y no sabemos qué hacer”, señaló.

Pérez Ramírez lleva cerca de diez años en la institución militar y, según su familia, es el principal sostén de su hogar.

“Él era el que veía por mi mamá, el que estaba pendiente de todo”, indicó su hermana, quien además destacó que había permanecido durante años en zonas de operación.

Finalmente, la familia reiteró el llamado a las autoridades para que entreguen información clara y oportuna sobre su situación.

“Que nos llamen, que nos den información (…) que nos ayuden”, pidió.