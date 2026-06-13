Se recrudecen enfrentamientos entre ilegales en la región del Catatumbo

En las últimas horas se recrudecieron los enfrentamientos entre los grupos ilegales que delinquen en la región del Catatumbo, Norte de Santander.

Las autoridades en el municipio de Tibú, reportaron enfrentamientos entre integrantes del Ejército de Liberación Nacional ELN y miembros de las Farc a través del Frente 33 que delinquen al norte del departamento.

Los hechos violentos se han registrado en el sector de Filoparaco, sobre la vereda La Angalia, donde se habrían registrado intensos combates, entre los dos grupos guerrilleros.

Trascendió que en estos hechos, habrían sido asesinados varios miembros del ELN, entre ellos “Alias Zancudo” presunto francotirador de esa guerrilla. También se reportan varios heridos.

La guerra entre estas dos organizaciones al margen de la ley durante diecisiete meses deja 210 homicidios, y mas de 110 mil personas desplazadas por la violencia.