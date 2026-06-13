Acueducto veredal de La Playa de Belén afectado por incendio forestal

Incendio forestal en zona rural de La Playa de Belén consumió 500 hectáreas de vegetación / Foto Archivo

Norte de Santander

La emergencia ambiental presentada en la zona rural del municipio de La Playa de Belén derivado de un incendio forestal dejó más de quinientas hectáreas consumidas por las llamas.

El informe preliminar de las autoridades municipales da cuenta que el incendio se presentó en la vereda reventó y terminó extendiéndose sobre cuatro veredas más, y amenazó incluso con llegar al municipio de Abrego.

Se reveló que por la magnitud del incendio las mangueras del acueducto veredal fueron consumidas dejando a más de veinte familias afectadas.

Las autoridades avanzan en la investigación que permita determinar cuales serían las acciones que provocaron la situación en la zona rural, sin descartar que pudiera haberse generado por adecuación de tierras para cultivos.

La comunidad también llamó la atención por la falta de apoyo para tratar de mitigar el incendio que causó alerta en esa zona del departamento.

Las autoridades han advertido sobre las situaciones de riesgo que podrían presentarse como consecuencia de altas temperaturas en la región.