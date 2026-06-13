Una patrullera lesionada y un delincuente muere en procedimiento en Ocaña

Norte de Santander

Un procedimiento de rutina, control y seguridad ciudadana terminó en un enfrentamiento entre dos desconocidos con integrantes de la fuerza pública en el municipio de Ocaña.

Las autoridades reportaron que al adelantar una requisa a dos personas que se encontraban en actitud sospechosa, al momento de hacer el registro una de ellas dispara contra la integridad de los uniformados, se produce una reacción y se da de baja a esta persona.

Al momento de la reacción, una patrullera de la policía resulta impactada en su chaleco antibalas y con un fuerte dolor en el pecho, por lo que es trasladada al hospital Emiro Quintero para recibir atención médica.

las autoridades tratan de establecer si las personas comprometidas en este hecho tendrían alguna relación con grupos al margen de la ley de la región.

La Policía en el departamento de Norte de Santander ha reforzado con más personal la atención a la seguridad en el municipio de Ocaña para contrarrestar los factores de violencia que se presentan en esa población.