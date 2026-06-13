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13 jun 2026 Actualizado 14:09

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Cúcuta

Atentado terrorista contra el batallón del municipio de Toledo

Autoridades responsabilizan al ELN

(Ejército)

Cúcuta
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Norte de Santander

En la madrugada de este sábado, soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 13 fueron objeto de un ataque terrorista, al ser atacada la guarnición militar.

Las autoridades reportaron que mediante artefactos lanzados desde un vehículo tipo volqueta, se pretendía afectar la base militar ubicada en el municipio de Toledo, Norte de Santander.

De acuerdo con información preliminar, esta acción terrorista habría sido perpetrada por integrantes del ELN, como retaliación a las operaciones militares que se han venido desarrollado en la zona.

Frente al hecho violento aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana brindaron apoyo y seguridad a las tropas que permanecen desplegadas en el área.

El reporte oficial no registra afectaciones al personal militar y expertos antiexplosivos verifican la zona para identificar posibles amenazas derivadas de estos elementos, que puedan representar un riesgo para la población civil.

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