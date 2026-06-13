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13 jun 2026 Actualizado 14:07

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Cúcuta

Emergencia vial en la vía La Soberanía, entre Norte de Santander y Arauca

Dos vehículos registraron volcamientos

La vía que sigue siendo una trocha, la Soberanía / Foto Archivo

La vía que sigue siendo una trocha, la Soberanía / Foto Archivo

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Cúcuta
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Norte de Santander

Una nueva emergencia vial se registra al sur de la región, en la vía La Soberanía que comunica a los departamentos de Norte de Santander, Boyacá, y Arauca.

Las autoridades reportaron que el desprendimiento de banca se produjo en el PR 25 más 050 en el sector comprendido entre Puente Cabuya y Monóga entre los municipios de Toledo y Labateca.

Por esta situación dos vehículos de transporte estuvieron a punto de volcarse, ante el grave deterioro que registra la vía sobre ese sector. Milagrosamente sus ocupantes se salvaron.

La situación motivo a tomar la vía alterna sobre el sector de puente Cabuya para poder comunicarse entre Toledo- Labateca-Pamplona-Cúcuta y se tendrá que tomar la vía alterna por puente Mónoga entre Toledo- Chinácota- Pamplona.

Recientemente se desarrolló un debate en el Congreso de la República donde se cuestionó al gobierno nacional por la falta de atención a esta importante arteria vial en el oriente del país.

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