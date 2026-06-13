Procuraduría alerta por futuro del acueducto metropolitano de Cúcuta

Cúcuta

La Procuraduría General de la Nación realizó una jornada de seguimiento al estado de ejecución del Proyecto Acueducto Metropolitano de Cúcuta, revisando los avances en la definición del esquema de operación y verificando el cumplimiento de los compromisos asociados al Convenio Interadministrativo CUR 055 (ECP 3010374).

En las mesas técnicas se establecieron acciones para garantizar la puesta en operación integral del sistema y fortalecer la prestación del servicio de agua en la región.

En cuanto al caso específico del municipio de Villa del Rosario, el Ministerio Público lanzó una alerta sobre la situación de los servicios de acueducto y alcantarillado, particularmente en el sector Montevideo.

Se identificaron retos en infraestructura, conexiones irregulares, titularidad de predios y operación del sistema, ratificando la importancia del trabajo articulado entre autoridades, operador y entes de control para avanzar en soluciones sostenibles.

El proyecto contempla atender los municipios de Villa del Rosario, Los Patios y Cúcuta.