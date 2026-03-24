Policía de Santa Marta celebró un quinceañero colectivo para niños con síndrome de Down

Santa Marta

En una emotiva jornada en la Quinta de San Pedro Alejandrino, 16 niños con síndrome de Down celebraron un quinceañero colectivo, acompañados por sus familias y la Policía Nacional. La actividad, organizada por el Grupo de Policía Comunitaria de Santa Marta, incluyó presentaciones musicales, muestras culturales y un acto simbólico que resaltó la inclusión y la valorización de las capacidades de esta población.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la comunidad, liderando iniciativas que fortalecen la inclusión social, la convivencia pacífica y el apoyo a las familias samarias, contribuyendo a la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria”, dijo el coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

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El evento se realizó en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down y contó con la participación de cuatro agrupaciones musicales, incluyendo “Son de la Metro”, además de una corte y un grupo de tamboras que brindaron un ambiente festivo y cultural. Los uniformados, luciendo su gala, acompañaron activamente la celebración, aportando solemnidad y cercanía a la comunidad.