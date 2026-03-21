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21 mar 2026 Actualizado 16:56

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Capturdo alias “El Apu” presunto extorsionista que afectaba a comerciantes en Santa Marta

Esta persona y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se define su situación judicial.

Capturdo alias “El Apu” presunto extorsionista que afectaba a comerciantes en Santa Marta/ MESAN

Capturdo alias “El Apu” presunto extorsionista que afectaba a comerciantes en Santa Marta/ MESAN

Santa Marta

En medio de los operativos para reforzar la seguridad en establecimientos comerciales de Santa Marta, la Policía Nacional, a través del GAULA y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a alias “El Apu”, señalado de presuntamente participar en actividades de extorsión en el área metropolitana.

“La Policía Nacional ratifica su compromiso permanente en la lucha contra la extorsión y los delitos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, invitando a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo su tranquilidad a través de la línea gratuita 165 del GAULA, garantizando absoluta reserva.” Dijo el Coronel Jaime Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

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Según las autoridades, esta persona, al parecer, estaría dedicaba al cobro extorsivo a diferentes establecimientos de comercio del área metropolitana. Durante el procedimiento se le incautó dinero en efectivo producto de esta actividad delictiva.

El capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se defina su situación judicial.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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