Rescatan a niño de 5 años con signos de tortura y quemaduras en el barrio San Fernando de Cartagena

Un aberrante caso de violencia infantil sacude al barrio San Fernando tras el hallazgo de un niño de apenas 5 años con graves señales de maltrato físico y tortura. La investigación reveló que mientras el pequeño sufría estas agresiones inhumanas su madre permanecía en la ciudad de Medellín por cuestiones de trabajo dejando al menor bajo el cuidado de personas que hoy son buscadas por la justicia.

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El operativo de rescate se activó gracias a la alerta valiente de los vecinos quienes informaron a las autoridades sobre los constantes gritos de auxilio que provenían desde el interior del inmueble. Al llegar al lugar los uniformados encontraron al niño con quemaduras de segundo grado en diversas partes de su cuerpo y lesiones visibles que evidencian un patrón de castigos crueles y recurrentes.

Desamparo y restablecimiento de derechos

La distancia de su progenitora y la falta de una red de apoyo segura convirtieron la estancia del menor en una pesadilla de 143 días de incertidumbre y dolor. El pequeño fue trasladado de inmediato a un centro asistencial de la ciudad donde recibe atención médica especializada y acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario para iniciar su proceso de recuperación física y emocional.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya asumió la custodia del niño para garantizar su protección integral y el restablecimiento de sus derechos fundamentales lejos del entorno agresor.

Por su parte la Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los responsables directos de estos actos criminales quienes huyeron tras la intervención policial. La comunidad de San Fernando exige que este hecho no quede en la impunidad y pide mayor vigilancia sobre los menores que quedan al cuidado de terceros en la heroica.