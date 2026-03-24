Recuperación vial en La Línea alcanzó 25%: Gobernación de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, adelantó una jornada de inspección de obras en municipios de La Línea, donde verificó los avances de importantes obras de infraestructura orientadas a transformar la calidad de vida de las comunidades de esta zona del departamento.

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Recuperación de la vía

Uno de los proyectos más estratégicos que adelanta la administración departamental es la intervención de la vía que conecta a los municipios de la subregión de La Línea.

Se trata de una obra de 32 kilómetros, que ya alcanza un avance cercano al 25%. El mandatario explicó que actualmente se ejecutan trabajos estructurales en siete kilómetros críticos, donde fue necesario renovar completamente la base y la subbase para garantizar la durabilidad de la vía.

“Queremos una vía que dure muchos años, por eso estamos haciendo una intervención profunda antes de aplicar el asfalto. Vamos a entregar una carretera moderna, más ancha y con todas las condiciones”, aseguró el gobernador, cuya entrega está proyectada antes de agosto.

Posteriormente, el mandatario inspeccionó la construcción del nuevo estadio de Santa Rosa, un escenario deportivo que registra un 30% de ejecución y que contará con cancha de fútbol 11, graderías, luminarias LED, camerinos, baños, parque infantil y grama sintética.

“Este será un estadio digno para nuestra gente, con calidad y en el menor tiempo posible. Queremos que estos municipios tengan un antes y un después”, afirmó.

La jornada concluyó con la visita al megacolegio de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Villanueva, obra que alcanza un 60% de avance y que fortalecerá la infraestructura educativa del departamento.

“Se debe trabajar a gran ritmo para que, a comienzos del próximo año, las niñas, niños y jóvenes de Villanueva tengan un lugar digno, bien dotado, para que la educación en Bolívar siga siendo un referente a nivel nacional”, manifestó.

El mandatario destacó que este megacolegio se suma a los 12 ya entregados durante su administración, consolidando una apuesta integral por la educación, el deporte y la conectividad en Bolívar.

Compromiso ciudadano

Durante su recorrido, el gobernador también visitó a las familias afectadas por un incendio en Villanueva, con quienes asumió compromisos concretos para su pronta recuperación.

“En compañía del alcalde hemos definido que la administración municipal construirá las viviendas para las familias afectadas, y desde la Gobernación brindaremos el apoyo necesario para que puedan tener un lugar digno”, afirmó.

Asimismo, anunció la gestión para dotar al municipio con un nuevo vehículo de emergencias.

“Nos comprometimos a adquirir un camión para el Cuerpo de Bomberos de Villanueva. Ya iniciamos el trámite para entregarlo en el menor tiempo posible”, puntualizó.

Con estas acciones, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica, la atención oportuna de emergencias y el bienestar integral de las comunidades bolivarenses.