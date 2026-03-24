Procuraduría abre indagación contra el Concejo de Cúcuta por presunto desacato judicial

Cúcuta.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Norte de Santander, abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del Concejo Municipal de Cúcuta por un presunto desacato a una orden judicial.

La decisión fue adoptada mediante auto del 18 de marzo de 2026, dentro de un expediente que se originó por una queja presentada el 1 de marzo por el concejal José Oliverio Castellanos Navarro, a través de su apoderado.

De acuerdo con el documento, el Ministerio Público busca establecer si existieron irregularidades en la actuación de la corporación frente al cumplimiento de una decisión judicial relacionada con la situación del cabildante, así como identificar a los posibles responsables.

El caso está relacionado con el proceso de pérdida de investidura de Castellanos, que fue negado en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y posteriormente confirmado por el Consejo de Estado en fallo del 30 de octubre de 2025.

La decisión quedó ejecutoriada el 19 de enero de 2026 y, días después, el tribunal ordenó su cumplimiento mediante auto de “obedézcase y cúmplase”.

Sin embargo, según lo expuesto en la queja, el Concejo de Cúcuta no habría adelantado las actuaciones necesarias para permitir la reincorporación del concejal, lo que podría constituir un incumplimiento de la orden judicial.

En esta etapa, la Procuraduría adelantará la recolección de pruebas para determinar si hay lugar a abrir una investigación disciplinaria formal. Por ahora, no hay funcionarios vinculados de manera directa al proceso.