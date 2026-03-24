Precio del dólar en Venezuela HOY 24 de marzo según el BCV: Inicia la semana con un ligero aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe económico con relación al valor del dólar y otras monedas extranjeras para hoy, martes 24 de marzo, en donde se logra evidenciar una mínima subida en los precios de las divisas internacionales.

El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país sudamericano.

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Esta cotización es crucial para la circulación de la economía venezolana, dado que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La entidad bancaria venezolana hace hincapié sobre cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY martes 24 de marzo

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El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que la proyección de precios en el mercado cambiario mantendrá la cotización del dólar en 459,45250000 bolívares hasta el martes 24 de marzo, lo que significa que los precios se mantendrán en tal cifra hasta el día de HOY.

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 533,45651417 bolívares

533,45651417 bolívares Yuan chino: 66,78282798 bolívares

66,78282798 bolívares Lira turca: 10,36781452 bolívares

10,36781452 bolívares Rublo ruso: 5,58062745 bolívares

¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para HOY martes 24 de marzo?

El Banco Central de Venezuela, además, informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de hoy martes 24 de marzo.

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El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante el día de hoy, martes 24 de marzo, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 490,7460 compra - 498,9911 venta

490,7460 compra - 498,9911 venta Bancamiga: 516,9362 compra - 524,8302 venta

516,9362 compra - 524,8302 venta Banco Banesco: 515,5119 compra - 469,1294 venta

515,5119 compra - 469,1294 venta Banco Venezolano de Crédito: 479,4974 compra - 561,0000 venta

479,4974 compra - 561,0000 venta BBVA Provincial: 463,2775 compra - 516,0646 venta

463,2775 compra - 516,0646 venta Otras instituciones: 536,1983 compra - 501,9376 venta

Estas cotizaciones del precio del dólar para Venezuela representan una nueva alza con respecto al valor que se manejó durante el día anterior, lunes 23 de marzo, en donde la divisa del país venezolano se cotizó en 457,0757000 bolívares (VES).

Esta nueva cotización del dólar favorece a las personas interesadas en realizar operaciones con divisas extranjeras, dado que el precio al alza de la divisa internacional en el país venezolano hace que se genere una rentabilidad económica cada vez más alta.