Piques ilegales fuera de control en Cali: dos jóvenes gravemente heridos en el km 18

Los piques ilegales siguen fuera de control en Cali… y siguen dejando víctimas.

Dos jóvenes resultaron gravemente heridos en el kilómetro 18 de la vía al mar, tras una nueva convocatoria organizada a través de redes sociales durante la noche del domingo y la madrugada del lunes.

En videos se observa a decenas de motociclistas corriendo a alta velocidad, adelantando carros y realizando maniobras peligrosas. En medio de esa escena, dos de ellos pierden el control y terminan estrellándose.

Las autoridades investigan si los heridos participaban en los piques o si quedaron en medio de estas prácticas ilegales.

La comunidad ya lo había advertido.

Durante el fin de semana circularon mensajes alertando sobre concentraciones en estaciones de servicio, la Portada al Mar y el km 7. Pedían presencia de la Policía. No fue suficiente.

El dato:

Nueve personas murieron en accidentes de tránsito durante el fin de semana en Cali, la mayoría motociclistas.

Estos son algunos de los casos:

• Un motociclista de 40 años murió tras un volcamiento en el barrio Primitivo Crespo.

• Un menor de 16 años falleció luego de chocar contra un objeto en la comuna 22.

• Un motociclista de 26 años murió en el barrio El Ingenio tras colisionar contra un objeto fijo.

• Un hombre de 62 años falleció en un accidente en motocicleta en el barrio San Judas.

• Un joven de 22 años murió tras un choque en la calle 5 con carrera 24A.

• Un peatón de 60 años fue atropellado por un camión en el barrio Confenalco.

“Están muriendo, en promedio, cada 15 horas”, advirtió la Secretaría de Movilidad, que reconoce que los piques se siguen moviendo para evadir controles.

Detrás de estas convocatorias hay grupos organizados en aplicaciones.