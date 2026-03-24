Piden respetar la vida de líder comunal desaparecido en Norte de Santander

Norte de Santander.

La desaparición de Eduardo Alberto Lizcano, líder comunal en San Cayetano, mantiene la preocupación en la región tras varios días sin que se conozca su paradero, mientras desde el sector comunal se elevan llamados urgentes para que se respete su vida.

La advertencia fue hecha por Martha Maldonado, secretaria de Derechos Humanos de la Confederación Comunal, quien enfatizó en la gravedad del caso por el tiempo transcurrido desde su desaparición.

“Ya lleva prácticamente casi seis días desaparecido, hoy se complica el término desde el momento en que la familia reportó que no aparecía”, afirmó.

Indicó que, tras la denuncia, las autoridades activaron los operativos correspondientes. “El coronel, la Fiscalía, el CTI, el Gaula, todo el equipo ha estado atento a la situación, tratando de rastrear qué fue lo que sucedió con Eduardo”, explicó.

Sin embargo, insistió en el llamado directo a quienes puedan tener información o estén involucrados en su desaparición.

“Pedimos a quien lo pueda tener que respete su vida. Es una persona que, además de líder, está muy enferma, tiene problemas de salud”, expresó.

Maldonado también advirtió sobre el contexto de riesgo que enfrentan los líderes comunales, especialmente en medio de escenarios preelectorales.

Señaló que se han emitido recomendaciones de prevención ante posibles tensiones derivadas de estos procesos.

Sobre antecedentes, confirmó que Lizcano había sido objeto de amenazas en el pasado y contaba con un esquema de seguridad que le redujeron a principios de este año. “En el momento de la desaparición no estaba acompañado”, precisó.