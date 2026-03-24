Personería de Santa Marta alerta por daños en viviendas y solicita acción inmediata de ESSMAR

Santa Marta

La Personería Distrital de Santa Marta realizó visita de verificación en el barrio La Bolivariana tras denuncias ciudadanas sobre graves afectaciones a viviendas por presuntas fallas en la red de acueducto operada por la empresa de servicios públicos, ESSMAR.

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Según la entidad, durante la inspección se evidenció una fuga constante de agua que emerge desde el subsuelo, generando inundaciones, humedad permanente, daños estructurales visibles y condiciones de insalubridad que estarían favoreciendo la proliferación de vectores transmisores de enfermedades.

Ante este panorama, la Personería elevó requerimiento urgente a ESSMAR para la intervención inmediata de la red y la implementación de medidas de contención, así como a la Gerencia de Infraestructura, la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Salud Distrital, para que actúen de manera articulada en la evaluación técnica, atención sanitaria y mitigación del riesgo.