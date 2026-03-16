Hundimiento por obra de alcantarillado pone en riesgo viviendas en Villa Alejandrina, Santa Marta

Santa Marta

Habitantes del barrio Villas de Alejandría, en Santa Marta, vivieron momentos de angustia luego de que el terreno donde se adelantan trabajos de tubería colapsara llevándose parte del pavimento y parte de las terrazas de algunas viviendas.

La situación se registró cuando el terreno comenzó a ceder, en un punto donde se adelantaban trabajos para la instalación de una tubería de alcantarillado, que según lo informado por el Distrito, hace más de 25 años no se intervenía.

Lo anterior provocó el desplome de parte del suelo, generando afectaciones en tres viviendas del sector. En medio del hundimiento, un árbol de gran tamaño cayó sobre una de las casas, causando daños en su estructura. De acuerdo con la información entregada por los equipos técnicos, la emergencia estaría asociada a la falta de obras en este punto.

Crédito: Roger Urieles

Ante esta situación, la administración distrital avanza en la intervención del sistema de alcantarillado para culminar los trabajos pendientes y restablecer el funcionamiento normal del alcantarillado.

Además, de la reubicación temporal de las familias más afectadas para que no corran ningún tipo de peligro mientras se soluciona definitivamente esta problemática.