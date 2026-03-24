Falleció Augusto Pío Díaz Granados, pionero de la radio en Santa Marta

Santa Marta

La radio en Santa Marta pierde a una figura reconocida en el gremio, Augusto Pío Díaz Granados Illidge, quien falleció a los 91 años, dejando tras de sí un legado en la ciudad, el Magdalena y el país. Su partida ha generado un profundo sentimiento de pérdida entre colegas, estudiantes y ciudadanos que lo admiraron por su pasión y ética profesional.

Augusto Pío Díaz Granados falleció rodeado de sus hijas, nietos y seres queridos. Fue un referente del periodismo en el Magdalena, con más de 30 años de trayectoria en los que se destacó por su ética, vocación y calidad humana, convirtiéndose en guía para varias generaciones de comunicadores en la ciudad.

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Gran parte de su de su ejercicio periodístico lo desarrolló en Caracol como gerente y director del noticiero que se realizaba en Radio Magdalena, posteriormente pasó a Todelar Radio con su programa Oir Noticias.