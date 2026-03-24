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24 mar 2026 Actualizado 13:06

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Falleció Augusto Pío Díaz Granados, pionero de la radio en Santa Marta

Gran parte de su de su ejercicio periodístico lo desarrolló en Caracol como gerente y director del noticiero que se realizaba en Radio Magdalena.

Falleció Augusto Pío Díaz Granados, pionero de la radio en Santa Marta

Falleció Augusto Pío Díaz Granados, pionero de la radio en Santa Marta

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La radio en Santa Marta pierde a una figura reconocida en el gremio, Augusto Pío Díaz Granados Illidge, quien falleció a los 91 años, dejando tras de sí un legado en la ciudad, el Magdalena y el país. Su partida ha generado un profundo sentimiento de pérdida entre colegas, estudiantes y ciudadanos que lo admiraron por su pasión y ética profesional.

Augusto Pío Díaz Granados falleció rodeado de sus hijas, nietos y seres queridos. Fue un referente del periodismo en el Magdalena, con más de 30 años de trayectoria en los que se destacó por su ética, vocación y calidad humana, convirtiéndose en guía para varias generaciones de comunicadores en la ciudad.

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Gran parte de su de su ejercicio periodístico lo desarrolló en Caracol como gerente y director del noticiero que se realizaba en Radio Magdalena, posteriormente pasó a Todelar Radio con su programa Oir Noticias.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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