Mohamed Salah anuncia su salida del Liverpool FC: el adiós de una leyenda

El fútbol europeo recibe una noticia que sacude a uno de sus clubes más emblemáticos. Mohamed Salah confirmó oficialmente que abandonará el Liverpool FC al término de la presente temporada, poniendo fin a una era que lo convirtió en uno de los jugadores más importantes en la historia reciente del equipo inglés.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el atacante egipcio expresó que “el día ha llegado” y que esta será “la primera parte de su despedida” , reconociendo que su paso por Anfield ha sido “la mejor época” de su carrera. El club, por su parte, respaldó el anuncio y adelantó que se preparan homenajes para honrar su legado a lo largo del año.

Salah se irá tras nueve temporadas en las que dejó una huella imborrable: más de 250 goles en más de 400 partidos, además de un palmarés envidiable que incluye Premier League, Champions League, FA Cup, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes. Su impacto no solo se mide en títulos, sino también en el vínculo construido con la afición, que lo convirtió en un ídolo absoluto.

La decisión sorprende aún más teniendo en cuenta que el delantero había renovado su contrato hasta 2027 hace poco más de un año. Sin embargo, su salida anticipada parece estar ligada tanto a un desgaste natural como a su bajón de rendimiento en la actual campaña, donde sus cifras han estado por debajo de sus estándares habituales.

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El contexto deportivo también influyó. Su relación con el técnico Arne Slot vivió momentos de tensión durante la temporada, especialmente tras varias suplencias que generaron polémica. Aunque la situación se estabilizó, el protagonismo del egipcio ya no fue el mismo.

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Con su partida, el Liverpool no solo pierde a su máximo referente ofensivo de la última década, sino también a un jugador que redefinió su historia reciente. Salah se despide como leyenda, dejando un legado difícil de igualar y un vacío enorme en Anfield.