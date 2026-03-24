Más de 40 ollas y gran participación ciudadana marcaron el éxito del V Festival del Sancocho Criollo

En medio de un ambiente lleno de tradición y alegría, el municipio de Clemencia celebró con gran éxito el V Festival del Sancocho Criollo, una jornada que reunió a cientos de propios y visitantes en la plaza principal durante este lunes festivo.

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Desde tempranas horas, la comunidad respondió masivamente a esta emblemática celebración cultural, en la que más de 40 ollas ofrecieron una variada muestra gastronómica preparada con dedicación por mujeres clemencieras, quienes mantienen vivas las tradiciones culinarias del municipio.

Durante la jornada, los asistentes degustaron sancocho de costilla, trifásico, de gallina, de pato salado y el tradicional mote de queso, preparaciones que se convirtieron en las grandes protagonistas del evento, consolidando una jornada de ventas exitosa y posicionando el festival como uno de los encuentros gastronómicos más representativos de Clemencia.

El evento se convirtió en un espacio de integración familiar, fortalecimiento cultural y promoción del emprendimiento local, resaltando el talento y la identidad gastronómica de la región.

El alcalde de Clemencia, Miguel Samir Barrios Coneo, destacó el impacto positivo del festival y la masiva participación de la comunidad.

“El Festival del Sancocho Criollo es una muestra viva de nuestra identidad y del talento de nuestras mujeres clemencieras. Nos llena de orgullo ver la plaza principal colmada de familias y visitantes que llegan a disfrutar de nuestras tradiciones. Seguiremos fortaleciendo estos espacios que dinamizan la economía local y preservan nuestra cultura”, expresó el mandatario.

Por su parte, la gestora social del municipio, Amalfy Coneo, resaltó el papel fundamental de las familias y de las mujeres en el éxito del festival, así como el valor social y cultural de este tipo de encuentros.

“Este festival es una oportunidad para exaltar el talento de nuestras mujeres, fortalecer la unión familiar y mantener vivas nuestras tradiciones. Ver a tantas familias reunidas alrededor de nuestras recetas tradicionales nos motiva a seguir impulsando espacios que promuevan la cultura, el emprendimiento y el sentido de pertenencia por nuestro municipio”, manifestó la gestora social.

La jornada también contó con presentaciones musicales que animaron la celebración y permitieron el disfrute de los asistentes, fortaleciendo los espacios de convivencia y unión comunitaria.

Con esta quinta edición, Clemencia reafirma su compromiso con la promoción de sus tradiciones, el fortalecimiento del tejido social y el impulso al desarrollo cultural y económico del municipio.