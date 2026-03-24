Más de 1.500 campesinos afectados por las lluvias en Lebrija, Santander

Bucaramanga

El municipio de Lebrija en Santander ha sido uno de los más afectados por las lluvias que se han registrado en gran parte del departamento en los últimos, según el reporte preliminar entregado por el alcalde Gabriel Martínez, son más de 1.500 campesinos que han resultado perjudicados con la pérdidas de sus producciones.

"Más de 1500 personas se han visto perjudicadas en sus cultivos, lotes de limón, de guayaba, de piña, cítricos y demás, se han visto deslizados luego de los fuertes aguaceros", agregó el mandatario.

Además, el mandatario hizo un llamado al gobierno nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo para que se pueda hacer una revisión de las afectaciones y verificar las ayudas que se le puedan brindar a los pobladores de este municipio.

“Quiero hacer un llamado contundente al gobierno nacional para que en articulación con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y el Ministerio de agricultura, podamos hacer una revisión, un acompañamiento y podamos de alguna manera ofrecer un respaldo a este número de personas productoras del campo que se han visto afectadas”, indicó el alcalde.

También desde la Gobernación de Santander han apoyado a la población del municipio debido a afectaciones generadas en los acueductos que hizo que se suspendiera el suministro de agua.