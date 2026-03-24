Líderes comunales alertan por aumento de la delincuencia en la Comuna 3 de Cúcuta. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta.

Crece la preocupación entre los habitantes de la Comuna 3 de Cúcuta ante el incremento de los hechos delictivos que afectan la tranquilidad de la comunidad, especialmente en sectores de la ciudadela de la Libertad.

El presidente de Asojuntas de la comuna 3, José Ernesto Jaime Chía, advirtió que la capacidad operativa de la Policía resulta insuficiente frente al número de barrios que deben cubrir.

“Solo contamos con 11 cuadrantes para atender más de 40 barrios entre las comunas 3 y 4, lo que deja a varios sectores prácticamente sin vigilancia adecuada”, señaló.

El líder comunal también alertó sobre los principales delitos que afectan a la zona.

“Estamos a la deriva frente al acecho delincuencial, especialmente en homicidios y hurtos agravados que ejecutan bandas organizadas”, afirmó.

Frente a esta situación, hizo un llamado a las autoridades para que se adopten medidas más efectivas y articuladas con la comunidad.

“Se deben implementar estrategias reales de seguridad y escuchar a los líderes comunales de forma reservada, para identificar los puntos críticos sin exponernos”, explicó.

Asimismo, cuestionó la falta de soluciones pese a los constantes llamados.

“Muchas veces sentimos que no somos escuchados; antes se veía al comunal como alguien a quien se le callaba fácilmente, pero hoy ese pensamiento debe cambiar”, puntualizó.

Los líderes de la Comuna 3 insistieron en la necesidad de fortalecer la presencia institucional y rediseñar la estrategia de seguridad, advirtiendo que sin acciones concretas la delincuencia seguirá ganando terreno en esta zona de la ciudad.