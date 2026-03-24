Hombre fue asesinado a tiros dentro de su vivienda en Arjona, Bolívar

Un hecho de violencia se registró en el barrio Limonar, tercera etapa, del municipio de Arjona, donde fue asesinado VÍCTOR ALFONSO ESPINO BETANCOURT, de 40 años de edad.

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De acuerdo con la información preliminar, el crimen ocurrió cuando la víctima se encontraba en su residencia y fue llamada a la puerta por dos sujetos desconocidos. Tras sostener una breve conversación, uno de los individuos desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, causándole heridas de gravedad.

Luego del ataque, los agresores huyeron del lugar a bordo de una motocicleta. Espino Betancourt fue auxiliado y trasladado al hospital local de Arjona, donde ingresó sin signos vitales.

Según versiones entregadas por su pareja sentimental, el hombre presuntamente, habría recibido sustancias estupefacientes para su comercialización, pero habría incumplido con la entrega del dinero producto de las ventas. Asimismo, indicó que hace aproximadamente cinco meses, dos sujetos ya se habían presentado en su vivienda para exigir el pago de una deuda, sin que esta fuera saldada.

Las autoridades informaron que la víctima presentaba tres impactos por arma de fuego: uno en la parte superior de la cabeza y dos en la zona superior del tórax. Además, registraba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la SIJIN, que adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.