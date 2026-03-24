Gobernador de Norte de Santander se solidariza tras tragedia aérea en Putumayo

Norte de Santander.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, se pronunció frente al accidente del avión militar tipo Hércules ocurrido en Puerto Leguízamo, tragedia que dejó decenas de víctimas y enluta al país.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario departamental manifestó su mensaje de condolencia y respaldo a las Fuerzas Armadas de Colombia, especialmente a los familiares de los uniformados que se transportaban en la aeronave siniestrada.

“Lamento el trágico accidente ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo. Hoy expreso toda mi solidaridad con nuestras Fuerzas Armadas y, especialmente, con las familias de los soldados que viajaban en ese avión. Envío un abrazo lleno de fortaleza en este difícil momento”, expresó.

El accidente se registró ayer, 23 de marzo, pocos minutos después del despegue de la aeronave en zona rural de ese municipio del sur del país.

En el avión se movilizaban más de un centenar de personas, en su mayoría integrantes de la fuerza pública, lo que ha convertido este hecho en uno de los más graves en la historia reciente de la aviación militar en Colombia.

El pronunciamiento del gobernador Villamizar se suma a las múltiples voces de rechazo y solidaridad que se han conocido en las últimas horas desde diferentes regiones del país, donde mandatarios locales, instituciones y ciudadanía han expresado su acompañamiento a las familias de las víctimas y a las autoridades militares, en medio del proceso de investigación que busca esclarecer las causas del siniestro.