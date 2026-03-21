Avanzan las obras de construcción de puente militar en Mendihuaca que comunica a Magdalena y Guajira/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

Las labores son ejecutadas por el Instituto Nacional de Vías - Invías, en articulación con el Ministerio de Transporte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - Ungrd, y el Ejército Nacional de Colombia.

El nuevo puente metálico modular tipo Acrow, con una longitud de 64 metros, un ancho de 4,20 metros y capacidad para soportar hasta 52 toneladas, fue trasladado desde el Batallón de Ingenieros de Combate No. 70 (Bimoc), en Valledupar, hasta el sitio de la emergencia. El montaje está a cargo del Ejército Nacional, que adelanta las labores con un equipo especializado de más de 30 soldados, quienes trabajan de manera continua para cumplir con los plazos establecidos.

Actualmente, se desarrollan trabajos de demolición del antiguo puente y de preparación del terreno para la instalación de la nueva estructura metálica. Según el teniente coronel José Antonio Calderón Arias, del Batallón de Ingenieros de Operaciones Especiales No. 90, el proceso de montaje se realiza mediante un sistema de lanzamiento con kit especial, que permite armar el puente desde tierra y desplazarlo hasta su ubicación definitiva.

“Desde la Alcaldía Distrital y la Ogricc acompañamos de manera permanente estas obras, que son vitales para conectar La Guajira con el Magdalena y con la ciudad de Santa Marta. Informamos a la comunidad sobre los avances y garantizamos que el tránsito alterno por el terraplén seguirá habilitado mientras se culmina la instalación del puente militar”, señaló Darío Linero Mejía, director de la Ogricc.

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Esta infraestructura es clave para garantizar la movilidad entre los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego del colapso de la estructura anterior que afectó gravemente el tránsito en la zona.