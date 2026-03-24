EPA Cartagena fortalece educación ambiental para el cuidado de la Ciénaga de la Virgen

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena realizó dos jornadas educativas en la recién inaugurada Institución Educativa Jorge Artel, donde estudiantes, docentes y padres de familia adquirieron conocimientos para el cuidado y uso responsable del agua, así como para la protección de los ecosistemas, en especial, de la Ciénaga de la Virgen, ubicada en su entorno cercano.

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En la primera jornada, los estudiantes tuvieron la oportunidad de expresar sus ideas, emociones y creatividad a través del concurso “Cuidado del Agua”, una actividad pedagógica diseñada para promover la reflexión crítica en torno a la importancia de este recurso vital.

Este espacio permitió que los participantes, mediante dibujos, mensajes, carteles y diversas expresiones artísticas, plasmaran su percepción sobre el agua, su relación con la vida y la necesidad de preservarla.

El concurso tuvo como objetivo principal fomentar la conciencia ambiental, resaltando el valor del agua como fuente de vida indispensable para los seres humanos, los ecosistemas y todas las formas de vida en el planeta. Asimismo, se buscó incentivar en los estudiantes actitudes responsables frente a su uso, promoviendo prácticas cotidianas de ahorro, cuidado y protección de las fuentes hídricas.

La segunda jornada contó con la participación del aula itinerante de la Fundación Ser Mejor, que presentó un show de títeres en el que los animales tomaron la vocería para hablar sobre la importancia del agua en los ecosistemas donde habitan. Además, se proyectó un cortometraje sobre el cuidado del agua y se realizó la demostración de una máquina procesadora de residuos sólidos, orientada al adecuado manejo y disposición de los mismos, evitando que lleguen a los cuerpos de agua.

El director de EPA Cartagena, Mauricio Rodríguez, se refirió a la importancia de estas acciones en el territorio: “La idea es que, junto a los estudiantes, docentes y todos los vecinos de la Vía Perimetral, trabajemos unidos por la recuperación de la Ciénaga de la Virgen, este maravilloso humedal costero que necesita toda nuestra atención y protección. Todas estas iniciativas ayudan a consolidar a la Institución Educativa Jorge Artel como un referente ambiental”.

La Escuela de Gobierno y Liderazgo, el Grupo de Control a la Biodiversidad y Protección Animal de la Policía Nacional y la Guardia Ambiental también se sumaron a esta actividad, que permitió fortalecer el trabajo interinstitucional y acercar la educación ambiental a la comunidad.

Estas jornadas hacen parte de la estrategia de educación y participación ciudadana que lidera EPA Cartagena, orientada a generar conciencia sobre la importancia de proteger los recursos naturales y promover acciones concretas para la recuperación y conservación de la Ciénaga de la Virgen, uno de los ecosistemas más importantes de la ciudad.