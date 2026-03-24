Cuatro asesinatos se han presentado en menos de 24 horas en Cúcuta

Cúcuta.

Un fin de semana marcado por la violencia se registró en Cúcuta, donde cuatro personas fueron asesinadas en hechos aislados que son materia de investigación por parte de las autoridades.

El primer caso se presentó en el sector Los Estoraques, cerca del anillo vial occidental, donde la comunidad alertó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona boscosa. La víctima fue identificada como Estiven Ascanio.

Otro de los hechos ocurrió en el sector Brisas del Mirador, en el barrio Antonia Santos, donde hombres armados atacaron a Wilson Javier Pedrozo Flórez dentro de su vivienda.

De acuerdo con información preliminar, este homicidio estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales.

La jornada violenta también dejó un doble homicidio en la avenida 7a con calle 5N, en el barrio Sevilla, donde dos personas en condición de calle fueron asesinadas. Uniformados de la Policía Metropolitana acudieron al lugar para acordonar la zona e iniciar un operativo de búsqueda de los responsables.

La Brigada Interinstitucional de Homicidios adelanta las investigaciones para esclarecer estos crímenes que alteraron la seguridad y la tranquilidad en la capital de Norte de Santander.