Conozca detalles de los nuevos buses que pondrá en servicio TransCaribe en Cartagena

La comisión de la Alcaldía de Cartagena y TransCaribe que visita la fábrica de la empresa Huanghai Auto en la ciudad de Dandong, China, realizó la última inspección técnica a los primeros 44 buses que serán despachados vía marítima a la ciudad de Cartagena, para incorporarse a la flota de TransCaribe Operador, porción del sistema bajo control total del Distrito.

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La comisión, conformada por María Patricia Porras, secretaria general del Distrito, Ercilia Barrios Flórez, gerente de TransCaribe, y Álvaro Tamayo, director de operaciones del sistema, realizó las inspecciones técnicas y revisiones correspondientes a los 17 busetones y 27 padrones cuyo proceso de construcción ya finalizó.

“Estamos aquí reiterando lo que nuestro alcalde Dumek Turbay Paz sabe hacer, que es gobernar con el oído. Él escuchó necesidad sentida de la ciudadanía cartagenera sobre la mejora del sistema de transporte masivo, se comprometió y cumplió con la ampliación, con la compra de 55 nuevos buses para Transcaribe. Esto es una gran noticia para nuestra ciudad, y empoderará a todos los cartageneros que podrán disminuir tiempos de servicio. Esta es una gran inversión en esfuerzo, en recursos físicos, en recursos económicos para que Transcaribe Operador, saque la cara por nuestra ciudad y le genere bienestar y calidad a los ciudadanos”, contó la secretaria general del Distrito, María Patricia Porras.

Estos primeros 44 vehículos serán entregados oficialmente a la ciudad de Cartagena en una ceremonia encabezada por las autoridades de la ciudad de Dandong, y de la compañía Huanghai Auto. Los restantes once, que son los articulados, y los primeros vehículos eléctricos que adquirió el sistema, están en la fase final de producción, para completar el primer lote de 55 buses de 72 de la compra total.

“Lo que hemos venido haciendo aquí en Dandong es inspeccionar los buses que compró nuestro alcalde Dumek Turbay Paz para el sistema de los cartageneros, verificando de que la flota que compramos cumpla con las especificaciones técnicas que se colocaron en el proceso de selección. Lo favorable de esta compra es que vamos a recibir los buses completos con toda la tecnología y listos para que cuando los revisamos, y se realicen todos los procesos legales, comiencen inmediatamente a operar”, indicó Ercilia Barrios, gerente de TransCaribe.

Tras la entrega oficial de los vehículos, y surtidas las últimas diligencias legales y contractuales en territorio chino, los 44 primeros buses serán despachados por vía marítima hacia Cartagena de Indias, en un viaje que tendrá una duración estimada de entre cuarenta a cincuenta días, lapso que dependerá de las condiciones meteomarinas y climáticas.

Todo lo que debes saber sobre la tecnología de los nuevos buses de TransCaribe

Los 55 nuevos buses que adquirió la Alcaldía de Cartagena para TransCaribe tendrán la tecnología más moderna en el transporte público en Colombia. Esta nueva flota fortalecerá y mejorará el servicio del sistema de los cartageneros, al contar con la tecnología más moderna en el transporte público en Colombia.

Tanto los primeros 44 buses -17 busetones y 27 padrones- que están listos para ser despachados por vía marítima hacia Cartagena, como los articulados y los seis primeros vehículos eléctricos adquiridos por TransCaribe -y que están en su última etapa de producción- son fabricados con los últimos estándares de calidad, y tecnología de punta, por la empresa Huanghai Auto, en Dandong.

Huanghai Auto es una empresa que hace parte del grupo SG Automotive Group, el tercer mayor fabricante de automotores en China, con más de medio siglo de experiencia en la producción de vehículos tanto particulares como de carga y de transporte masivo de pasajeros.

Chang Qin, vicepresidente ejecutivo del Instituto de Investigación de Vehículos de Huanghai Auto, explicó que durante los cerca de cinco meses que duró el proceso de fabricación de esta flota, se trabajó al más alto nivel, para cumplir con las expectativas y requerimientos de una ciudad como Cartagena.

“Los vehículos ya han salido oficialmente de la línea de producción. Cada vehículo que sale de producción ha pasado por pruebas rigurosas antes de entregarse a nuestros clientes. Se reforzaron y probaron componentes clave del vehículo, considerando el clima, la temperatura y las condiciones de las carreteras locales, garantizando que, tras salir de fábrica, se adapten a las diversas condiciones de uso en la región”, afirmó.

La nueva flota de TransCaribe cuenta con tecnología de última generación

Los nuevos buses de TransCaribe cuentan con elementos de alta tecnología, como el sistema industrial de última generación de consola de guía para el conductor. Este permite no solo establecer la ubicación del propio vehículo, sino también del resto de la flota, para poder controlar las rutas.

El GPS de los buses está separado del resto de equipos, lo que permite tener una alta precisión, y obtener la ubicación exacta aún con el vehículo apagado. Los vehículos también cuentan con comunicación permanente de voz y datos con el centro de control de la operación.

Los buses tienen cámaras de seguridad en el interior (16 en los articulados, 8 en los padrones y 4 en los busetones) conectadas permanentemente al centro de control, al igual que cámaras exteriores en el frente y la parte trasera del vehículo, y sensores de proximidad, para una conducción más segura.

El usuario cuenta con paneles de información dentro de los buses: una pantalla que mostrará las rutas, horarios, próximas paradas, tiempos de espera, y novedades en la operación en tiempo real. Y un sistema de sonido con una distribución que permite que los mensajes se escuchen en todo el bus, sin necesidad de tener un volumen alto.

Junto a cada silla, hay puertos USB tipo A y tipo C, para que el usuario pueda cargar sus dispositivos móviles durante su viaje. Además, los buses cuentan con tecnología para que, eventualmente, en el futuro puedan ofrecer conexión WiFi.

Uno de los elementos más importantes para la seguridad abordo es la cámara de monitoreo y ayuda activa a la conducción, ubicada frente al operador del bus, la cual detecta patrones de movimiento, por ejemplo, si el conductor está cerrando los párpados por microsueño, e inmediatamente alerta tanto al centro de control como al mismo operador, y se pueden tomar acciones que prevengan la accidentalidad.

En las puertas, existen cámaras de conteo de pasajeros, con las cuales se podrá llevar registro de cuántos pasajeros ascienden y descienden de los buses, lo que permitirá recabar datos de demanda y mejorar la toma de decisiones y planificación de la oferta.

Los parales de los buses ahora cuentan con agarraderas más bajas, para que sean más accesibles para los usuarios que viajan de pie, y puedan sostenerse con seguridad mientras el vehículo está en movimiento.

Al igual que en el resto de la flota de TransCaribe, los buses nuevos cuentan con plataformas de ascenso y descenso y espacios para personas con movilidad reducida. Estos vehículos adicionan además un botón especial para que estos usuarios soliciten su parada, y el sistema alertará al conductor de que, no solo debe detener su vehículo, sino asistirlo.

La flota cumple todas las normas ambientales Euro VI, y funciona 100% a gas natural, salvo el 10% (seis vehículos) que serán los primeros eléctricos de TransCaribe, con cero emisiones.