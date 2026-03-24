Congresistas denuncian 0% de ejecución del presupuesto para mejorar capacidades de la FAC

Apropósito del accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que una aeronave de la Fuerza Aérea se precipitó y dejó 68 militares muertos, la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, denunció que el Gobierno no ha ejecutado los rubros para el mantenimiento y renovación de las aeronaves.

Varios de esos rubros están con el cero por ciento de ejecución. Por ejemplo, para el fortalecimiento de los medios cibernéticos del Ejército Nacional hay 600 millones de pesos y 0% de ejecución.

De otro lado, para el fortalecimiento del equipo de ingenieros militares del Ejército Nacional hay 26.449 millones de pesos y 0% de ejecución.

Y clave, para el fortalecimiento y renovación de la capacidad de movilidad terrestre y despliegue de la Fuerza Aérea hay 3.800 millones de pesos, pero el 0% de ejecución.

Mientras que para el incremento de la capacidad de seguridad y defensa de la Fuerza Aérea Colombiana hay 1.500 millones de pesos y 0% de ejecución.

Reacciones políticas

El excanciller y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo aseguró: “En este difícil momento, el llamado es a la prudencia, mientras se conocen los reportes oficiales sobre lo ocurrido. Al mismo tiempo, hago el llamado y es urgente avanzar en la renovación y el fortalecimiento de las capacidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas; no podemos seguir arriesgando las vidas de quienes nos protegen.”

Por su parte, la senadora Paloma Valencia y candidata manifestó: “Nuestro sentimiento de absoluta solidaridad y a las autoridades solicitar una investigación transparente que diga cuáles son las causas de este siniestro. No es aceptable que se siga poniendo la vida de nuestros soldados en riesgo con un pésimo mantenimiento de las aeronaves de Colombia”.