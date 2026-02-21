¿Por qué cambió el color del agua en el norte de Bogotá?: trabajos en Tibitoc explican la razón
Los ciudadanos del norte de la ciudad, incluyendo las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía serán los afectados hasta el próximo 20 de marzo.
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informa que, debido a trabajos en la instalación de compuertas en el sistema de bombeo de agua potable de la Planta de Tratamiento Tibitoc, los hogares de cinco localidades de Bogotá podría presentar un cambio temporal en el color del agua.
“La EAAB dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías, en caso de presentarse este fenómeno. Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad”, aclaran por medio de un comunicado.
Recomendaciones a los usuarios
- Si se presenta coloración del agua en su vivienda informe en la Acualínea 116 o en las redes sociales de Acueducto de Bogotá.
- Si el agua sale con coloración, abra la llave y déjela salir hasta que se torne incolora.
- Antes de iniciar el lavado de ropa blanca, verifique la transparencia del agua para evitar manchas.
- Realice el lavado periódico de los tanques de almacenamiento residenciales.
- No se alarme si ve operarios de la EAAB abriendo hidrantes en las vías; son maniobras controladas para limpiar las redes, permítales ejecutar su tarea.
Paola Poveda R
Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...