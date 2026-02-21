¿Por qué cambió el color del agua en el norte de Bogotá?: trabajos en Tibitoc explican la razón

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informa que, debido a trabajos en la instalación de compuertas en el sistema de bombeo de agua potable de la Planta de Tratamiento Tibitoc, los hogares de cinco localidades de Bogotá podría presentar un cambio temporal en el color del agua.

Los ciudadanos del norte de la ciudad, incluyendo las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, así como en los municipios de Cajicá y Chía serán los afectados hasta el próximo 20 de marzo.

“La EAAB dispondrá de cuadrillas para ejecutar el lavado de las tuberías, en caso de presentarse este fenómeno. Esta acción se ejecutará mediante aperturas controladas de los hidrantes ubicados en las calles de la ciudad”, aclaran por medio de un comunicado.

Recomendaciones a los usuarios