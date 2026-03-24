Cinco muertos y tres heridos durante el fin de semana en vías de Cúcuta y su Área Metropolitana. / Foto: Camilo Picón.

Cúcuta.

Un saldo de cinco personas fallecidas y tres más heridas dejaron varios accidentes de tránsito registrados durante el puente festivo en Cúcuta y su área metropolitana, lo que vuelve a poner en evidencia la preocupación por la seguridad vial en la región.

El primer siniestro ocurrió la noche del domingo en el anillo vial occidental, donde se vieron involucradas dos motocicletas y un taxi.

El choque dejó como resultado la muerte de dos personas, identificadas como María de los Ángeles Moreno y Jesús Alberto Cañas.

Horas más tarde, en el sector El Empalme, en la zona de La Donjuana, sobre la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona, se registró un segundo hecho.

Un vehículo Renault se estrelló y posteriormente se incendió. Conductores que transitaban por el lugar lograron rescatar a uno de los ocupantes y trasladarlo a un centro asistencial.

Sin embargo, el conductor falleció en el lugar al quedar atrapado en el automotor en llamas. La víctima aún no ha sido identificada.

El Cuerpo de Bomberos de Chinácota atendió la emergencia, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.

Un tercer accidente se registró muy cerca de esa zona, en el sentido Los Patios–Pamplona, a la altura del sector La Garita.

Allí, un vehículo gris perdió el control y terminó volcado a un costado de la vía.

En este hecho murió el conductor, identificado como Angelo Orlando Bautista Flores.

Además, Juan Sebastián Arias Valencia, de 19 años, quien viajaba como pasajero, falleció horas después en un centro asistencial.

Otras dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

La Policía de Tránsito de Norte de Santander hizo presencia en los distintos puntos y adelanta las investigaciones correspondientes para determinar las causas de estos accidentes.